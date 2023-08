Agosto, de festivales y festejos

Acaba agosto y, aunque le cueste creerlo, lector, festivales y fiestas en nuestra provincia. Es un mes de exquisita calidez festiva -y no solo climática--: festivales de carácter internacional y festejos locales inundan los pueblos. Hay elementos comunes que se repiten, pero cada uno conserva su esencia. No puede faltar el festejo a los santos patronos, toros y actos culturales.

En nuestra zona contamos con festivales de renombre como el FIB, Rototom y el Tárrega de Benicàssim, Arenal Sound de Burriana, Orfim de Orpesa, Som del Grau, Peñíscola, etc. Numerosos pueblos celebran festejos dedicados a los santos patronos y a otros, como l’Alcora, Borriol, Nules, Morella, Moncofa, la Vall, Almassora, Segorbe, Burriana, Onda, poblaciones del norte y un número considerable de ellas.

Y que estas fiestas veraniegas tienen un carácter profundo que alberga rituales diverso y conmemorativos es un hecho. La fiesta no es, como algunos creen, una cuestión baladí, simplemente lúdica, sino algo mucho más serio. Su función es diversa: antropológica, considerada como una vivencia grupal y ritual. Y psicosocial, como marco de expresión de la cultura popular, en su vertiente económica, social y política; y una vertiente también psicológica en la que se da una ruptura entre la vida laboral y la festiva, como una válvula de escape. Es, como dice algún autor, una paradoja humana, no una mera cuestión baladí, sino algo muy serio y también divertido. Hay, como se sabe, un exceso en contra del orden establecido, con un origen sagrado, una transformación del tiempo ordinario y un nuevo comienzo de la vida. No es un simple entretenimiento. En su apariencia desenfadada subyace un trasfondo profundo en el que convendría muchas veces reflexionar.

En ocasiones, tiene un carácter conmemorativo y, quiérase o no, entraña la nostalgia de hechos pasados cuyo sentido cabe recordar y valorar. Tras el caos cosmológico es, debe ser, una vuelta a la tradición, al recuerdo y no solo diversión. ¡Feliz agosto y vuelta al trabajo y a la quietud climática!

Profesor