Mi caso Rubiales

Equivocadamente, yo prefería ensalzar a las campeonas del mundo de fútbol y disfrutar de su triunfo que hablar de la asquerosa actitud de Rubiales. Pero hoy he ido a cortarme el pelo y la cosa ha ido como sigue:

Yo me siento en el sillón del barbero y, como siempre, pregunto por la familia. Que si estáis bien. Que cómo ha ido el verano. Que se nota la bajada de temperaturas. Que si esto no se ha acabado. Y que el veranillo de San Miguel está ahí a la vuelta de la esquina. --Déjamelo bien corto-- le digo.

Y sin más el peluquero entra al tema. «Pues yo creo que con lo de Rubiales se están pasando, y mucho». Los ojos se me salen de las órbitas, pero veo que está armado con unas afiladas tijeras y le dejo seguir. --La cosa no ha sido para tanto-- me insiste.

Claramente, incitándome para que yo entre al tema.

Mi lengua no puede evitarlo y le digo que, si darle el pico a la ganadora del mundo, ponerse al cuello a otra campeona como si fuera el trofeo de un vikingo o cogerse con las dos manos el paquete (he querido ser fino) delante de la reina y la princesa le parecía poco. Y que el sujeto es, nada más y nada menos, que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol que cobra 600.000 euros brutos anuales, por lo menos debería mantener las formas. No quiero entrar en el tema feminista porque la conversación podría acabar en nivel VOX.

Y me dice: «Bueno eso sí, pero se están pasando con él». Y me remata: «Anabel Alonso le dio un morreo forzado a Jordi Cruz en 'MasterChef' y no hubo tanto revuelo».

Como decía antes, mi peluquero va armado con unas puntiagudas tijeras y un cortapelo profesional enchufado a la corriente de 220. Mejor dejarlo ahí.

Urbanista