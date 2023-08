Dale una vuelta

Desde la primera Vuelta Ciclista a España en 1935, época republicana, la Guardia Civil ha hecho prácticamente siempre de ángel de la guarda de esta competición. La Benemérita ha estado al lado de los esforzados ciclistas y ha hecho gala de su despliegue con orgullo.

Es un privilegio para Castellón que ayer, la unidad específica de seguridad de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil presentara el dispositivo humano y material que protegerá la carrera ante cualquier incidencia y, muy en especial, por los trabajos de prevención, que son los menos visibles y agradecidos.

Lo triste es que, comenzada la carrera el sábado en tierras catalanas, no fuera hasta ayer martes cuando se produjo la presentación. Son las gotitas de las cesiones al separatismo catalanista que van colmando el vaso del desprecio hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por tanto a España. Y yo acuso, porque no puedo callar, que ese partido que lleva en sus siglas la palabra español, ha traicionado siempre a España. Lo ha hecho si cabe con mayor énfasis en la última época, desde Zapatero hasta Sánchez, todo ello con la inestimable colaboración de su lacayo ministro de Interior, Marlaska, quién debería velar por el máximo apoyo al instituto armado cuyos miembros se han dejado la vida literalmente por los españoles. Sin embargo, tal y como estamos viendo estos días, la obsesión por alcanzar el poder a toda costa, le permite pactar con los separatistas catalanes y con los expansionistas bilduetarras que quieren desterrar de sus tierras a quienes son ejemplo de unidad nacional.

Con estas líneas quiero agradecer de corazón a la Guardia Civil, también en nombre de Vox, su trabajo encomiable de servicio a todos los ciudadanos con independencia de su ideología.

Ojalá que en próximas ediciones tengamos en Castellón una etapa de las que hacen afición. No me conformo con una llegada al esprint. Me encantaría que fuera una contrarreloj individual de las que permite conocer a cada uno de los grandes esforzados de la carretera. Eso sí, siempre bien respaldados por la protección de nuestra Guardia Civil.

Portavoz Grupo Municipal Vox Castellón