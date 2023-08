La era del (des)propósito

Que hayamos dedicado más tiempo a denunciar un beso no consentido que a disfrutar de la segunda estrella de la roja habla muy bien de la sociedad española. Porque el mayor éxito del fútbol femenino en nuestro país ha trascendido el deporte para hurgar directamente en la cultura de nuestro territorio, y hacernos reflexionar sobre las ideas, tradiciones y costumbres que nos unen para invitarnos a evolucionar en una sintonía aún más vertebradora que nuestro himno. Ese es el objetivo más puro del deporte, el de conseguir un impacto social que mejore nuestra convivencia. Servir de inspiración y motor de cambio. Por eso, lejos de empañar la consecución del campeonato del mundo, la colectiva denuncia social de los posibles delitos de abuso sexual y de autoridad de Luis Rubiales amplifica esa victoria y la hace aún más profunda, transversal y trascendente.

Es por ello que en estos últimos días llaman la atención tanto las palabras como los silencios. En una era digital donde el sentir de la población se manifiesta de una forma tan poderosa y dinámica, elegir callar ante este grave hecho ha sido para algunos una oportunidad perdida de transformar en hechos sus ideas. Llamativa ha sido la mirada a otro lado, casi hasta el final, de prácticamente todas las marcas que han contribuido con su patrocinio al fútbol femenino al título que toda futbolista persigue. Han decidido remar y quedarse en la orilla de su propósito, ese concepto tan manido que los comunicadores, publicistas y profesionales del marketing tal vez no hayamos sido capaces de explicar bien a las empresas: no se trata de decir, se trata de hacer. Propósito no puede ser hoy solamente una declaración de intenciones, sino que debe representar un compromiso, un liderazgo, un activismo para que la sociedad se transforme.

¿No deberían haber denunciado desde el inicio el comportamiento del máximo representante de la institución que patrocinan, justamente opuesto al sentido de su apoyo al fútbol femenino? Aunque ir un paso por detrás del cambio social figure en los manuales de comunicación o relaciones públicas, esta era reclama ir uno por delante, liderando e inspirando, para lograr una conexión genuina con sus usuarios. Las marcas tienen que abrazar su responsabilidad en cuestiones sociales y éticas. Lo contrario, más bien, es un despropósito.

Director y Chief Strategy Officer de Twelfhundred. Profesor de la UJI