Empastres i dimissions

He de dir que jo no soc molt donat a demanar dimissions, em costa, potser ho veig exagerat. Supose que els motius són diversos, igual és perquè crec que la gent té dret a equivocar-se, perquè crec en segones oportunitats, perquè, qui no fa, no erra, i perquè hi ha gent que aprofita qualsevol error d’altre per descarregar enveges. Jo soc dels que pense que les dimissions no s’han de demanar a la lleugera sinó que depenen de la gravetat del cas i dels motius que ho generen, de les circumstàncies que hi ha darrere i també de la resposta que dona el responsable davant dels fets. La senyora Sonia Sancho, directora general de Personal Docent de la Generalitat del Partit Popular ha complert tots els requisits perquè demanem la seua dimissió immediata.

Un dels primers efectes que hem patit de la gestió del PP ha sigut respecte a les adjudicacions de les places al professorat. Un procediment que en els darrers vuit anys on Compromís hem dirigit la Conselleria d’Educació s’han realitzat sense cap problema (sí, el 2020 va haver-hi un retard, en plena pandèmia), però que ara pareix que no funciona o no han volgut fer-ho funcionar. Prop de 21.000 docents estaven pendents d’eixes adjudicacions que sempre arribaven a juliol i que al PP se’ls han entravessat fins pocs dies abans de l’inici del curs, amb tota la problemàtica que això suposa. Primer que res pels mestres i professors que no sabien si anaven a treballar en Vinaròs o en Orpesa, si havien de buscar un pis o podien disposar del transport públic. Segon, pels centres educatius i els seus equips docents, que pocs dies abans de l’inici de curs no sabien qui serien els membres i quines assignatures portarien cadascú. I per acabar, per les famílies, per a qui és una autèntica falta de respecte. I clar, si a tot açò li afegeixes que quan arribes al poder fas una purga cessant a tots els funcionaris, que te’n vas de viatge déu dies sols et nomenen i que li tires les culpes als anteriors encara que no pares de fer adjudicacions fallides, per la gravetat, per la irresponsabilitat i per la ineficàcia, el millor que pot fer la Sra. Sancho és dimitir, i si no ho fa, Carlos Mazón l’ha de destituir. Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló