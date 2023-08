Per uns polígons millor dotats

En el segle XVIII es va produir una fita que va marcar un abans i un després en la història del nostre poble: la fundació de la Reial Fàbrica. L’1 de maig de 1727, el Comte d’Aranda va obrir un sector d’alta qualitat que va donar treball a milers de famílies. La millor porcellana d’Espanya es coïa en els seus forns. Va començar, així, una trajectòria industrial i artística que es va estendre durant més de dos segles.

La búsqueda de la qualitat, formació, innovació i internacionalització van ser conceptes que van estar presents al llarg de la seua història i són també les claus que defineixen la nostra indústria ceràmica de hui.

Vull posar en valor, una vegada més, el gran esforç inversor i l’aposta per la innovació, la qualitat i el creixement de les empreses alcorines. Dignes hereues de l’emblemàtica Fàbrica Gran.

L’aposta de l’Ajuntament per exercir un paper proactiu en el desenvolupament industrial del nostre municipi és també clara, ferma i sense precedents. No és una frase que queda bé sobre el paper, és una realitat i als fets em remet.

En els últims anys hem realitzat una inversió històrica per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures en els polígons. Sumant les ajudes que hem obtingut de la Generalitat valenciana, a través de l’Ivace, hem dut a terme projectes per valor de més de 2 milions d’euros.

Encara queda moltíssim per fer, per això hem encetat aquesta legislatura amb un compromís encara més ferm, si cap, amb el desenvolupament i la modernització de les nostres àrees industrials, contractant l’experimentada empresa Gestió d’Àrees Industrials (GAIN) per a constituir la primera Entitat de Gestió i Modernització (EGM) del nostre municipi en el polígon industrial La Torreta. Es tracta d’un contracte d’assistència tècnica per a l’elaboració de la documentació tècnica, administrativa i gestió amb indústries per a la seua implantació.

A més de convertir La Torreta en un polígon més modern, cohesionat i millor dotat, la seua creació permetrà atraure més inversions i obrir les portes a plans d’ajudes i de competitivitat empresarial. I és que, un dels avantatges de la seua constitució és que la línia d’ajudes de l’Ivace per a àrees industrials diferència entre polígons que tenen constituïda una entitat d’aquest tipus i els que no. En els primers, les ajudes que sol·liciten els Ajuntaments poden arribar al milió d’euros, mentre que a la resta els correspon, com a màxim, 200.000 euros. És a dir, podríem arribar a multiplicar per 5 les ajudes.

Tenint en compte els nombrosos beneficis, la finalitat és constituir una Entitat de Gestió i Modernització en cadascun dels polígons de l’Alcora.

Això afavorirà una millor gestió, modernització i promoció dels polígons perquè oferisquen la màxima competitivitat. Per això, és fonamental treballar de manera conjunta amb les indústries i aconseguir un flux constant de comunicació per a intercanviar idees, suggeriments, etc.

El termini per a executar el contracte és de quatre mesos, per la qual cosa està previst que la primera EGM de l’Alcora estiga constituïda abans que acabe 2023. Tindran representació totes les persones propietàries del polígon, a més de l’administració, millorant així, considerablement, la coordinació público-privada darrere de la modernització de les infraestructures i serveis de La Torreta.

En definitiva, amb l’adjudicació d’aquest contracte, l’Alcora fa un pas ferm en l’aposta per la indústria, impulsant l’entitat encarregada de coordinar un Pla d’Actuació que canalitzarà les demandes dels propietaris amb les inversions previstes per l’administració, prioritzant les vertaderes necessitats dels usuaris de les zones industrials i optimitzant els recursos disponibles.

Alcalde de l’Alcora