Unes festes amb història

Aquest passat cap de setmana vaig tenir l’honor de participar als actes de l’Anunci del Sexenni de Morella on la ciutat de Vila-real va estar molt ben representada; no sols pels vila-realencs i vila-realenques que van voler participar en aquesta festa, sinó també pel talent made in Vila-real, amb la Coral Sant Jaume i l’organista Augusto Belau, mostrant la gran qualitat musical que tenim a la nostra ciutat durant la missa a la basílica Arxiprestal de Morella que anunciava les festes en honor a la Mare de Déu de la Vallivana.

Allí, en aquell moment de recolliment i reflexió durant l’eucaristia, em vaig adonar dels lligams de tradició que ens uneixen amb la capital dels Ports, que des de 1673 agraeix, amb unes festes sexennals, la intercessió de la Verge per lliurar la ciutat d’una epidèmia de pesta.

A Vila-real, mantenim també des de fa més de 250 anys, un vot perpetu d’agraïment a la patrona, la nostra Mare de Déu de Gràcia, entorn de la qual els vila-realencs i vila-realenques ens seguim unint per reforçar les nostres senyes d’identitat; aquell 1757 també la nostra vila havia viscut els efectes devastadors de la pesta i, davant un problema de tanta gravetat, els veïns i veïnes ens van unir per donar-li solució i per reforçar el sentiment de comunitat, de poble. I d’aquella dificultat va sorgir una tradició que ens ha enfortit al llarg dels segles i que ha sigut fonamental en la construcció de la nostra identitat col·lectiva, que ens fa retrobar-nos i ajuntar-nos uns dies i que és també un motor i dinamitzador econòmic.

Hui, rebrem la nostra patrona amb els braços i el cor oberts i li dedicarem deu dies d’actes; no sols per fer festa, sinó per complir amb el llegat dels nostres avantpassats que ens arrela a la nostra història. Sempre m’agrada dir que res és fruit de la casualitat i que tot allò que celebrem a Vila-real té un origen, un sentit i una motivació que hem de conèixer i valorar. A partir de hui seran quasi 200 actes que, a més de recordar-nos que la Mare de Déu de Gràcia, com també el nostre patró Sant Pasqual, són un símbol d’unió, ens permetran retrobar-nos, gaudir del temps amb amics i família i de la festa abans de tornar a la rutina.

Un programa que aquesta setmana hem presentat de la mà de la Junta de Festes i la Comissió de Penyes. De la mateixa manera que a Morella les festes del Sexenni tenen com a protagonistes els diferents gremis, a Vila-real tenim la sort de comptar amb una Junta de Festes, presidida per Toni Carmona, juntament amb tot el seu equip, que de manera desinteressada dediquen gran part del seu temps a treballar pel seu poble; al seu costat, el cor de la festa: les penyes. Amb la Comissió que presideix Susana García, juntament amb la resta de col·laboradors. Sense ells, les festes de Vila-real no serien el que són. A la Junta de Festes, a la Comissió de Penyes, també a la Comissió del Bou, encapçalada per José Pascual Adsuara, els vull transmetre l’agraïment de tota la ciutat. També a totes les entitats que aporten el seu gra de sorra per a configurar el programa i, com no, a la reina, Gracia Gumbau, i les dames Lucía Serrano, María López, María Bellido, Paula Roures, Irene Quirós i Sulema Sánchez, que representen la importància de la dona llauradora a la nostra història i que tenen un paper fonamental en el manteniment de les tradicions de generació en generació. També a la nova regidora de Festes, MiriamCaravaca, la primera dona al capdavant de la regidoria, que s’ha estrenat amb el repte d’organitzar unes festes en temps rècord i no sense dificultats. Després dels processos electorals dels últims mesos, amb la complicada situació econòmica de l’Ajuntament de Vila-real per l’herència del deute i l’urbanisme del PP, i amb la recent constitució de la nova corporació, preparar les festes de la Mare de Déu de Gràcia ha sigut una cursa d’obstacles que, entre tots, han sabut superar. A més, incloent novetats com la primera embolada de vesprada, els autos bojos o el canvi d’ubicació del dinar de la tercera edat a l’avinguda de la Murà que esperem siga tot un èxit i que li done més participació i visibilitat a aquest acte multitudinari.

Ara sols queda eixir al carrer, gaudir i participar, sempre amb responsabilitat i respecte. Les forces i cossos de seguretat –Policia Local, Policia Nacional i autonòmica, i Guàrdia Civil-- així com Protecció Civil, Creu Roja,... estan preparats per ajudar-nos a que les festes es desenvolupen en convivència i normalitat. Als vila-realencs i vila-realenques i a totes les persones que ens visiten aquests dies, els demane que les gaudisquen amb coneixement. Bones festes a tots i totes.

Visca la Mare de Déu de Gràcia!

Visca Vila-real!

Alcalde de Vila-real