Un nou curs a l’Alcora

Després de desset intensos dies de Festes del Crist, l’Alcora deixa enrere un estiu plegat d’activitats i esdeveniments que ha fet gaudir a tots els veïns i veïnes per encarar un nou curs que serà clau en l’estratègia de futur que des de l’equip de govern volem dur a terme. Un full de ruta traçat per a transformar el nostre municipi i construir un poble més amable, pròsper i habitable, que proporcione una millor qualitat de vida. I és que des de l’Ajuntament de l’Alcora no defallim en el nostre objectiu de treballar per a afermar el rumb d’una ciutat en marxa que mira amb il·lusió el futur.

Un nou curs que en lo polític vindrà marcar per quatre projectes claus per a l’Alcora: la compra de la Sanchis, la construcció d’habitatge protegit (VPO), la residència per a la tercera edat i la Casa de la Cultura.

Per un costat, l’Ajuntament presentarà en breu una nova oferta a la Sareb per a la compra dels terrenys que va ocupar l’antiga fàbrica Sanchis. Uns terrenys que suposaran una adquisició fonamental per a disposar d’espai per a la construcció d’eixa tan esperada residència de la tercera edat. Tant per grandària com per ubicació, es podrien fer actuacions veritablement transformadores, iniciatives molt importants i molt beneficioses per als alcorins i alcorines. Per això estem treballant perquè, quan es donen les circumstàncies òptimes, l’Ajuntament estiga en disposició d’adquirir-lo i no tirarem la tovallola.

Pas endavant

En eixa línia, ara que el centre de dia ja està en marxa, és més necessari que mai fer un altre pas endavant i fer realitat la residència de la tercera edat. Una infraestructura en la qual estem treballant per a buscar la millor localització i tenir alternatives preparades perquè no es demore en el temps. D’aquesta manera, ja en el ple de juliol vam aprovar la modificació del PGOU per a poder destinar els terrenys de l’antiga fàbrica Plaza a serveis amb la previsió d’establir tres zones, una d’elles per a la construcciód’una residència de persones majors. Posarem tot de la nostra part per tal de garantir que el servei que s’oferisca siga el que la ciutadania de l’Alcora necessita i que les persones majors estiguen perfectament ateses sense haver d’eixir del seu poble.

El tercer eix de la legislatura serà l’habitatge. Volem que el nostre poble cresca també en nombre d’habitants per a poder augmentar els serveis que oferim a la ciutadania, i per això apostarem per la construcció de més habitatge protegit que puga oferir l’opció a tota la ciutadania de construir el seu projecte de vida en l’Alcora. Especialment per a facilitar l’emancipació dels joves alcorins.

I som molt ambiciosos en l’aposta per la rehabilitació amb la creació de l’Oficina Municipal d’Ajudes a la Rehabilitació, que coordinarà la regidoria d’Habitatge, per a ajudar a tramitar subvencions i assessorar a totes i tots, junt amb la posada en marxa d’un pla de mesures econòmiques per a potenciar, especialment, el barri antic.

Talent cultural

Finalment, eixe quart pilar per al futur de l’Alcora que arranca en aquest nou curs serà la construcció d’una gran Casa de la Cultura. Un edifici que s’albergarà en les instal·lacions de La Muy Noble y Artística Cerámica, d’aproximadament 1.200 m² i adquirida en 2020, inclòs en l’Estratègia Europea-l’Alcora 2030 amb el qual volem potenciar l’ampli talent cultural, formatiu i creatiu que el nostre municipi ha demostrat tindre al llarg de la història.

Amb això, assolirem una fita històrica per a la vila de l’Alcora. Per fi podrem tindre el primer auditori municipal de la localitat, un espai amb capacitat per a 500 persones.

En definitiva, un curs apassionant i ple de fites que marcaran no sols la legislatura sinó la pròxima dècada per a l’Alcora. Eixe és el nostre repte, deixar a les futures generacions un poble del qual puguen estar orgullosos i orgulloses com nosaltres ho estem dels nostres avantpassats.

Alcalde de l’Alcora