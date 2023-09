La infamia de Díaz

Los abuelos del PSOE, según definición despectiva de esa perversión política denominada sanchismo, no representan a nadie al decir de las voces de Ferraz y los sótanos de la Moncloa. Esos abuelos, grandes como la historia hoy manchada de un partido medular en la consolidación de la democracia tras cuarenta años de dictadura, son Felipe González, Alfonso Guerra, Jordi Sevilla, Ramón Jáuregui o Nicolás Redondo. Nada más y nada menos. Todos ellos, y unos pocos más, manifiestan estos días su absoluto rechazo al chantaje de Puigdemont, en la exigencia de una amnistía exprés para hacer presidente a Sánchez.

"Gánster"

Algún acémila ha llegado a decir que Felipe no es referente de nada. Ese es el dramático estado del Partido Socialista Obrero Español, gobernado por un César dispuesto a quemar Roma con tal de seguir en el poder. Mientras, el general de la militancia pace sin remilgos envuelta en un desalentador silencio de los corderos. Guerra ha sido claro: «Yo no puedo soportar esta situación y me revelo. Pido como ciudadano democrático y socialista que no lo hagan». Al referirse a Puigdemont el exvicepresidente del Gobierno es certero: «Un gánster cobarde de poca categoría que se mete en un maletero para fugarse».

Ese gánster, prófugo de la justicia, recibió el otro día en Bruselas los parabienes, carantoñas, arrumacos y la más destellante sonrisa de la vicepresidenta del Gobierno de España, la ínclita comunista Yolanda Díaz. Más tres horas de reunión para la componenda . «Un acto de infamia», ha dicho Guerra desde la vergüenza de hombre de Estado. Opinión que comparto, añadiendo los agravantes de felonía y vendepatrias. Con la aviesa anuencia del jefe, Sánchez Pérez.

Periodista y escritor