No a cualquier precio

En una provincia con tanto territorio natural, montañoso y protegido, es inevitable que el medio ambiente y su fauna tengan una importancia especial en el día a día.

Lo que sucede, en algunos casos, es que esta importancia deriva en medidas protectoras y regulaciones inaceptables para el día a día de decenas de miles de personas que viven en Castellón. Hablo de la cada vez más complicada convivencia entre los vecinos de muchísimos municipios de nuestra provincia y los jabalís. Todos conocemos no algunos casos, sino decenas en los que gente cercana ha sufrido accidentes de tráfico por culpa de jabalís que se han cruzado no en los caminos rurales, sino en carreteras nacionales y autovías. La Conselleria de Medio Ambiente está trabajando ya a conciencia en buscar un encaje que permita conjugar la protección de la fauna salvaje con la seguridad de las personas que viven en entornos urbanos junto a parajes naturales.

Sobrepoblación

La consellera Salomé Pradas se encuentra con un problema que se ha vuelto grave tras tantos años de inacción ante el conflicto en el que ha primado más la voz de los proteccionistas acérrimos que el sentido común. No se puede proteger a cualquier precio. Lo cierto es que los vecinos de Torreblanca, Cabanes, Benicàssim, Oropesa y muchísimos otros de nuestra provincia, ya no se atreven a coger el coche al amanecer o al anochecer ante el riesgo de estrellarse contra los jabalís. Y a sabiendas de que los seguros tradicionales no cubren estas contingencias. Así que confío en que la Generalitat sepa cómo afrontar este problema de forma ágil, más que en anteriores legislaturas, y permita que los cazadores eliminen la sobrepoblación que pone en peligro la vida de los conductores castellonenses.

Periodista