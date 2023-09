Inici del curs escolar amb els deures fets

Hui comença el curs escolar 2023-2024 i en l’àmbit municipal ho fem amb els deures fets. Des de l’Ajuntament hem aprofitat les vacances escolars per a realitzar diversos treballs de manteniment en els centres educatius, perquè hui tot estiguera a punt per a rebre a l’alumnat. En el nostre projecte de ciutat l’educació pública és un dels eixos principals i, per això, mantenir les instal·lacions educatives en les millors condicions és cada any una de les nostres prioritats.

Simbòlicament, l’acte d’inici del curs escolar el celebrarem hui al CEIP Rosario Pérez perquè serà l’últim que comence en l’actual edifici. Molt prop, en el carrer 8 de Carbonaire, ja s’estan muntant les aules provisionals on es reubicarà l’alumnat i l’equip docent durant dos anys per fer possible la demolició de l’actual centre i la construcció del nou. De fet, en l’últim ple municipal vam ratificar l’adjudicació definitiva de les obres, que suposa una inversió de quasi sis milions d’euros.

Arribar fins ací és el fruit d’anys de treball i de tràmits administratius per a posar en marxa unes obres que la comunitat educativa i el barri porten reivindicant des de fa 30 anys. Una vegada acaben les obres d’instal·lació de les aules provisionals es farà el trasllat i, per fi, podrem dir que el nou Rosario Pérez comença a ser una realitat tangible. Mentrestant, este estiu també hem fet alguns treballs de conservació a la cornisa de la façana de l’actual centre per a garantir la seguretat.

Però no és l’única escola en la qual hem actuat amb recursos propis, ja que hem realitzat treballs de sanejament dels murs d’accés al CEIP Blasco Ibáñez, on hem pintat part de l’exterior i hem connectat dos despatxos. Tanmateix, en el CEIP Colonia Segarra hem pintat les zones comunes de l’interior del centre i el porxo exterior. Es tracta de dos actuacions per a dignificar els nostres col·legis i que els nostres xiquets i xiquetes es formen en infraestructures en condicions.

Si parlem del Pla Edificant, este estiu ha sigut molt profitós perquè han acabat les obres als col·legis Colonia Segarra i la Moleta. Els banys dels dos centres ja es van poder gastar durant el curs passat i ara ja podran utilitzar també els nous gimnasos i vestidors. En la Colonia Segarra també s’ha instal·lat un ascensor i en el de la Moleta s’ha pavimentat el pati. Una aposta de més de dos milions d’euros d’inversió gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament i la Conselleria d’Educació.

A la Generalitat valenciana s’ha obert una nova etapa de govern de la dreta i l’extrema dreta, que en reiterades ocasions ha criticat el Pla Edificant. A la Vall, este projecte impulsat pel govern valencià de Ximo Puig ha demostrat que funciona. I els millors exemples són el Rosario Pérez, la Colonia Segarra, la Moleta, el Recaredo Centelles i l’Eleuterio Pérez. Desitge que esta via de col·laboració per a millorar i construir nous centres educatius tinga continuïtat amb el nou govern. En eixe camí em trobaran, perquè per damunt dels interessos partidistes està el futur de la nostra ciutat.

Si parlem de futur, els joves tenen molt a dir. Com a prèvia a l’inici de curs, el passat cap de setmana des de la Regidoria d’Educació vam entregar els premis d’excel·lència acadèmica 2022-2023 a l’alumnat amb millor expedient de cicles formatius, batxillerat i conservatori de música. Eduardo, Sergio, Fernando, Mireia, Eric, Joel, María Isabel, Candela, David, Ainara Yu, Antonio Miguel, Aitana, Elsa, Gema, Lucía, Maria, Natalia, Pau, Bernat, Axel i Alba van rebre el reconeixement públic al seu esforç i constància, que els ha portat a ser alumnes excel·lents. Enhorabona!

En este acte sempre m’agrada realçar i reivindicar la importància de l’educació pública, perquè és la que garanteix la igualtat de oportunitats entre totes i tots. A la Vall d’Uixó tenim una gran sort i orgull: tenim dotze col·legis, tres instituts, una escoleta infantil, una escola d’idiomes, un centre de formació de persones adultes i un conservatori professional de música. I tots són públics. Una fita que no és comú en municipis de la nostra grandària i que hem de cuidar.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó