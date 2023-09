Cobro por adelantado a Sánchez

Francisco Vázquez fue el alcalde socialista más votado de La Coruña (seis mayorías absolutas), ocupó escaño en el Congreso y representó a España en calidad de embajador ante la Santa Sede con Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. Vázquez suma la ya larga nómina de históricos del PSOE, algunos igual que él ya sin carné, que cada día van saliendo a la palestra para denunciar el proceso capitaneado por Pedro Sánchez. Proceso no solo resumido en el canje de amnistía por investidura, conscientes de la hondura de cuanto se está cociendo desde Ferraz y la Moncloa con el ariete entregado de Yolanda Díaz, otra líder que sale reforzada (de momento) tras unos resultados electorales que sirvieron para apuntillar a Podemos, cuyo papel de sus cinco diputados habrá que ver al final de toda esta encrucijada.

Pablo Iglesias exige que su pareja Montero repita cartera en el nuevo hipotético Gobierno de Sánchez. Un colega de los que se mueven con soltura por los mentideros políticos de Madrid ironiza haciendo acopio de la metáfora: «Pablo ha mandado al afilador la réplica que tiene del piolet del camarada Mercader, el del golpe letal a la cabeza de Trotsky». Atentos a los cinco de Podemos y a la venganza de quien nunca ha estado ausente en el partido triturado por la alianza Sánchez/Díaz. Como escribe mi admirado Raúl del Pozo: «La temperatura política se dispara entre DANA y relámpagos».

Peligrosa realidad

Siguiendo con Francisco Vázquez, este no ha podido ser más claro al afirmar que el Partido Socialista de Sánchez es «una secta». Opinión que viene a reforzar lo ya dicho por Alfonso Guerra cuando se refiere a la trampa saducea de las primarias, señalando que el ganador del proceso interno adquiere todo el poder para decidir por sí solo el nombramiento de la dirección del partido. Esta fórmula, precisa Guerra, propicia una peligrosa realidad: «La tendencia al cesarismo en el PSOE es evidente y eso no es democrático». Sánchez, sobre el que voces socialistas disidentes exigen el off the record a la hora de mostrar sus miedos y adjudicarle adjetivos tales como killer, aventurero o saltaparapetos, ejerce con el poder absoluto que tanto se deja notar en estos momentos de especial complejidad para el inminente futuro personal de quien demuestra carecer de límites con tal de seguir en el poder. El César alardea de tenerlo bien atado para su investidura, aunque falte a la verdad a la hora de airear el pronóstico: «Habrá gobierno progresista». ¿Dónde está el progresismo? La manipulación del idioma adquiere grado de desfachatez en el empleo de la palabra progresista, siendo conocido el tenor de aquellos grupos políticos clave en la supervivencia de Sánchez: Bildu, BNG, ERC, Junts, PNV y el conglomerado de partidos Sumar. Toda una macedonia arrebujada puntualmente por intereses diversos y divergentes. Enmascarar con el calificativo progresista la fórmula del todo vale es un insulto a la inteligencia.

Predicadores

El poder de seducción de los populistas en ocasiones llega al paroxismo, estado emocional en el que, históricamente, suelen caer segmentos de la sociedad de aquí, del otro lado de los Pirineos y allende los mares, tanto con fenómenos de predicadores de izquierdas como de derechas, algunos letales. En la recta final del general Juan Domingo Perón, el único que mandaba carne y cereales rompiendo el bloqueo de los Aliados en los primeros años de la dictadura de Franco, numerosos argentinos salían a la calle obnubilados por el personaje al grito: «Queremos a Perón, aunque sea ladrón». El sábado la portavoz de Puigdemont, Miriam Nogueras, aseguraba con la firmeza de quien tiene el poder del chantaje: «Junts cobra por adelantado» . Esos son los cimientos del Gobierno de progreso de Sánchez.

Periodista y escritor