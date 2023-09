El ressó dels primers anys

Als que ja som un poc majorets, i vàrem fer la mili, ens agrada recordar, perquè el so del record és el ressò de la vida que ens torna als espais viscuts. Som aquells que jugàvem al carrer quan érem menuts perque no circulaven cotxes. Al carrer Moreres, on vivia, sols hi havia una família amb possibilitats econòmiques amb cotxe. Vivíem en cases de llauradors, quasi totes de porta oberta. Eren de planta baixa i una altura. Algunes tenien golfa, sostre o revoltó com diuen a les comarques de secà. Els veïns ens coneixien a tots per ser fills de famílies amb malnom. Per exemple, jo era el fill de la Cueteta, un altre era dels Assarau, o el de la Capelleta. Aleshores, el nostre deler era fantasiar amb els jocs: el qui tenia una llanda de conserva buida tenia un cotxe, i el qui tenia un pal tenia una espasa. El nostre mon era els jocs al carrer Moreres, el carrer Conills, el carrer les Forques i més allunyat el carrer Ample. Poca broma anar-hi al carrer Ample a jugar. No cal que els busqueu en la llista de carrers, ja no s’anomenen així. El carrer era el joc, no hi havia res mes. El nostre sentiment de pertinença i orgull, era el raval de Sant Fèlix, o del codony.

"Xurro, mediamanga i mangotero..." Els xics jugàvem, a bacs i a colps, al casqueo, al cendri, i al crit de «ahí va el carro, la burra i l’amo», i després «xurro, mediamanga i mangotero, quin és el primero?». D’eixa manera, mig en castellà mig en valencià, els de baix, esperaven que els de dalt poaren o tocaren terra, i els de dalt que els que pagaven s’escagassaren i no aguantaren el pes dels de dalt. Aleshores érem un pel brutots i un pel de goma, donat que no es recorden columnes o braços trencats, encara que sempre anaven amb algun morat a la ell. També jugàvem a boli, als xavos negres amb bitllets de tren o a marro. Els jocs ens empentaven a reafirmar la nostra autoestima i convivència amb els altres xiquets. Mon tio era un d’aquells bombers primers, que anaven a toc de campana. Quan hi havia un foc, la campana sonava al campanar amb un so preestablert i conegut. Aleshores, els bombers, ocupats en els seus treballs propis, acudien al parc per vestir-se i anar amb els camions al lloc de l’incendi fent sonar una altra campana, la que penjava al camió. En aquells anys, els bombers celebraven la festa del seu patró, i jo acudia al parc amb mon pare, cunyat del bomber a vore els camions. A mi, com a la resta de dimonis de la meua edat, el que ens agradava era jugar a bombers. Ben entès que el joc era pujar als camions i donar la llanda amb la campaneta. Però de tots els camions, el que més em cridava l’atenció i em deixava bocabadat, era el Magirus, un camió enorme, el primer amb escala i sirena, tot un prodigi. I l’altre dia al passar per davant dels meus ulls un camió de bombers amb escala, el ressò m’ha tornat el record dels meus primers anys de vida.