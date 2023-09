«No donem a bast»

Segurament és l’expressió que millor representa aquest inici del curs polític o, millor dit, de legislatura, després de la paràlisi a què el PP ha sotmés l’Ajuntament de Castelló aquests tres mesos, convertint-lo en una sucursal del PP de València.

És tan gran la quantitat de mitges veritats, quan no falsedats senceres, de despropòsits i decepcions per fer el contrari del que s’havia promés per part del govern de la dreta, que quasi no ens deixen ni poder fer la nostra tasca com a oposició de fiscalitzar l’acció de govern. Van començar apujant el cost del govern municipal i el nombre d’assessors de govern, tot i que van estar quatre anys i una campanya dient que era una despesa política innecessària. En la primera Junta de Govern van dir que canviarien el nom de la ciutat, però ja han decidit no moure ni un dit i utilitzar estratagemes judicials per tal evitar un debat que saben que perdrien.

Res era cert

Han dit que havien creat una nova oficina en la Marjaleria posant un nou assessor d’urbanisme, que havien ampliat el carril bici, que havien fet una reunió tècnica amb la ciutat per desbloquejar els grans projectes, que s’havien reunit la Generalitat i els Ajuntaments per aturar la plaga dels porcs senglars... però quan els hem preguntat en comissió, res d’això era cert. Les feines d’assessorament urbanístic les continuarà fent la funcionària que ho feia abans, del carril bici no hi ha res nou, la reunió de grans projectes no va ser tècnica i respecte als porcs senglars diuen que preguntem a la Generalitat. Tot son fum i titulars.

Encara que han estat quatre anys criticant el contracte de plagues, pel tema dels mosquits, anaven, només, a prorrogar-lo, quan el govern del Fadrell anàvem a ampliar-lo. Per sort, Compromís els hem fet rectificar. I encara que han estat quatre anys criticant la nostra proposta per a la infermera escolar en els centres especials, signen el mateix conveni que teníem el Fadrell, però anunciant que l’amplien i enganyant a la gent.

Menció a banda mereixen les mesures fiscals i la qüestió d’apagar les càmeres del centre. D’allò promés en campanya al que faran hi haurà un món, però ja ho anirem explicant. Perquè com he dit, per explicar totes les falsedats no donem a bast.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló