Memòria, igualtat i llibertat

No fa ni 100 dies que va començar la legislatura, però han estat suficients per a comprovar que el partit de la moderació i les llibertats, tal com s’autodenomina el Partit Popular de Marta Barrachina, no és més que una sucursal de Vox a Castelló. En qüestió de dos mesos hem canviat una diputació oberta i igualitària, a una institució distant i sense empatia amb les persones.

Este dimarts, des del Grup Socialista, hem vist la careta real del PP castellonenc. Des del PSPV hem portat al ple tres iniciatives dirigides a protegir, des de les institucions, la igualtat, la memòria i la llibertat d’expressió dels castellonencs i les castellonenques. I el que ens hem trobat és amb el veto de les dretes. Sí, el Partit Popular de les llibertats ha assumit els postulats dels ultres de Vox i ha votat que no a que la Diputació rebutge de forma pública l’eliminació de murals per la igualtat i els atacs a la llengua i cultura valencianes. Una negativa que se suma al boicot, consumat ahir amb el braç alçat, a l’exhumació i reparació de la dignitat de les víctimes del franquisme que es troben desaparegudes. Mentre fora de la Diputació hi ha persones grans que només desitgen donar una sepultura digna als seus pares o familiars, a la cambra on està representada la població castellonenca s’escolten discursos plens d’odi com el que va pronunciar el diputat del PP Sergio Toledo. Quina falta d’humanitat. Exigim que el conveni amb el Grup de Recerca per la Memòria Històrica siga signat sense més dilacions.

Tot i la imatge d’institució moderna que ens pretén vendre el Partit Popular i Marta Barrachina, el que és cert és que a Castelló contem amb l’ala més radical del PP espanyol. Serà per l’ADN fabrista de l’actual direcció. Només cal comparar l’equip de govern popular de la Diputació de València, el qual augmenta els recursos per a la lluita contra la violència de gènere o que manté les actuacions de memòria democràtica, amb un executiu que tomba qualsevol iniciativa que consideren «ideològica». Perquè sí, per a ells parlar valencià, defensar la igualtat entre dones i homes o retornar la dignitat a aquells que els franquistes els van furtar és «ideologia». I per este motiu això no els importa de cap de les maneres.

Atacs als drets i les llibertats

Confiàvem que la Diputació de Castelló fora contundent davant els atacs als drets i les llibertats de les persones però estàvem molt equivocats. És molt greu que, en ple segle XXI, un govern que s’autodenomina democràtic fuja de reprovar actituds clarament antidemocràtiques i que van en contra de drets humans fonamentals com la igualtat, la llibertat de creació i la justícia social. I no només això, sinó que està donant un exemple d’impunitat total per a la nostra societat.

En el Partit Socialista diem «prou» a accions com el bandeig de revistes escrites en valencià, diem «prou» a actituds reprovables com l’eliminació de murals feministes per motius ideològics, diem «prou» a la censura cultural d’allò que incomoda als governants i diem «prou» a les actituds de menyspreu a la llengua com la que va protagonitzar una regidora de Vox a Moncofa durant la interpretació en un concert de la cançó popular Tio Canya.

Des d’este espai anime a la presidenta de la Diputació a reconsiderar la seua posició i la del partit que presideix. El PP no pot continuar aliat a postulats antidemocràtics, encadenat a Vox, perquè la ciutadania ho acabem pagant molt car. Fins que això siga realitat, des del PSPV farem una oposició ferma perquè els drets dels nostres veïns i veïnes no es vegen aiguats.

Els castellonencs i les castellonenques volem governs que pensen en les persones i que no obren debats ni guerres estèrils superats dècades enrere. El que m’entristeix és que el PP sempre ha begut de la confrontació i hui, huit anys després, la tornem a tindre al carrer. Ens trobaran de cara si continuen amb esta actitud.

Portaveu del PSPV a la Diputació de Castelló, alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló