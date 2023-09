La investigació científica és un àmbit essencial de la societat actual. Igual que seria difícil imaginar-nos sense l’educació i la sanitat pública, els drets socials assolits al llarg de la història, o l’art i la cultura, sense el sistema actual d’investigació no es podria llegir aquest article en un telèfon mòbil, la pandèmia ocuparia molt més que un racó llunyà de la nostra memòria, i seria més dificultós avançar en els reptes ètics del segle XXI, com a només tres exemples.

El món de la recerca, constituït hui en dia en un sistema complex, és conscient de la seua responsabilitat en el camí del coneixement i del progrés social. Per impulsar el desenvolupament comú, ha d’estar en contacte permanent amb el conjunt de la societat, contribuint a la cultura científica i atent a les necessitats del món que l’envolta.

Per això, com cada darrer divendres de setembre, la vesprada del proper dia 29, a la Universitat Jaume I aprofitem la oportunitat de la jornada instaurada per la Comissió Europea com a European Researchers’ Night, la Nit Europea de les Investigadores i Investigadors, per a què les persones que treballem en investigació i la resta de la societat compartim els avanços de totes les branques del saber. Seguint el caràcter col·laboratiu de la ciència, aquest esdeveniment es realitza en el marc del consorci SCIENCE GTS (l’antic MEDNIGHT GTS), amb la participació de totes les universitats públiques valencianes i de la Regió de Múrcia i altres centres d’investigació.

L’Àgora de la Universitat Jaume I es convertirà en un punt de trobada i de col·laboració, per facilitar el diàleg entre la societat en el seu conjunt i el personal investigador, i convidar al descobriment, la creativitat i el pensament crític. Tindrem uns 35 tallers sobre l’estudi de les connexions neuronals, els fàrmacs contra el càncer, els nous materials que imiten les plantes per canviar el nostre sistema energètic, i molts altres temes, on les investigadores i investigadors dels grups i instituts de recerca de l’UJI i el públic assistent interactuaran cara a cara, en un contacte directe privilegiat.

Com a exemple de les aliances que s’estableixen en el món de la recerca, a la SCIENCE GTS de l’UJI anem a comptar també amb la participació del Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC), la Xarxa Valenciana de Biobancs, i el Planetari de Castelló.

SCIENCE GTS també explicarà l’acció europea en investigació, un gran motor tant en finançament com en estratègies per dinamitzar el sistema de recerca en la Unió. Tindrem activitats de la nostra Oficina de Projectes Europeus i Internacionals i d’EURO-FUE, i del centre oficial d’informació de la Unió Europea, Europe Direct, de la Diputació, que organitza una taula rodona sobre oportunitats europees de mobilitat i recerca, dijous 28.

El personal investigador més jove (com l’estudiant del programa Estudia i Investiga), els doctorands i doctorandes (molts en Doctorats Industrials en empreses i entitats), i l’estudiantat dels programes d’UJILab Innovació (com els equips del cotxe i la moto de competició), també seran protagonistes en SCIENCE GTS. Mostraran que la carrera investigadora en totes les disciplines està oberta al talent i la il·lusió de totes les persones, tant joves com xiquetes i xiquets, que tinguen interès en la ciència i el coneixement. Una zona de joc infantil i de descans servirà d’espai d’esplai i aprenentatge per al públic més menut. SCIENCE GTS oferirà també visites a algunes instal·lacions de recerca i espais singulars del campus i alguna sorpresa relacionada amb les arts escèniques.

La Universitat Jaume I està compromesa amb la igualtat, naturalment també en l’àmbit investigador. Encara cal trencar molts estereotips en ciència relacionats amb el gènere, lluitar contra la invisibilització de les investigadores, i treballar per una igualtat efectiva d’oportunitats. Per això, algunes de les nostres investigadores compaginaran els seus tallers amb xerrades per incentivar l’interès per la investigació i fomentar la creativitat i la innovació.

SCIENCE GTS està oberta a tot tipus de públic, però pararem especial atenció a la participació de col·lectius que no solen ser el públic habitual en les accions de divulgació científica, com persones amb risc d’exclusió o amb necessitats específiques. La Universitat Jaume I vol avançar en una divulgació científica el més inclusiva possible, i comptar amb el conjunt de la societat, no només com a públic, sinó com a col·laboradors en el co-disseny d’activitats. En aquest sentit, també les accions de ciència ciutadana, que involucren la participació de la ciutadania en les diferents etapes d’un estudi científic, com el projecte MicroMónUJI, tindran el seu lloc en SCIENCE GTS.

Com diu la bioquímica índia Rituparna Sinha Roy, la ciència és una celebració de la vida, i la Universitat Jaume I vol compartir-la amb tota la societat que li dona suport i per a la qual treballa. La Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana del Vicerectorat d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica s’encarrega de coordinar l’ajuda i complicitat de tots els grups, instituts, serveis i altres àmbits de la Universitat Jaume I, i d’entitats externes, que intervenen en SCIENCE GTS.

En definitiva, de moltes persones apassionades pel seu treball que de la mà de tota la societat que acollirà i participarà en la SCIENCE GTS construiran un pas més en el futur comú basat en els valors i coneixements compartits.

*Director de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana del Vicerectorat d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica de la Universitat Jaume I