El invierno económico

Castellón va camino de cerrar un buen verano turístico. No solo por el volumen de viajeros que se han decantado por pasar sus vacaciones en la provincia, sino también por los buenos precios que el sector ha podido obtener en este periodo. El turismo castellonense ha ido de la mano de la bonanza general que se ha dado en un sector que ya ha dejado muy atrás la convulsión que dejó la pandemia. Sin embargo, el optimismo que respira el sector de los servicios --con buenos datos de empleo en los meses más recientes-- no se da en otros ámbitos. Quizá haya sido la nota discordante en un contexto general de desánimo por la actual coyuntura económica.

Muy lejos de esos balances provisionales están los números que baraja la industria azulejera, fuertemente sometida hoy a una tensión provocada por el incremento de los costes energéticos, de la materia prima y, sobre todo, por una coyuntura que hoy tiene tintes de enquistamiento. Contrariamente a lo que ocurría en otras ediciones, en vísperas de la feria cerámica de Cersaie, el sector paga hoy el sobrepeso de unas maletas donde no faltan la frustración y el pesimismo. Aunque el duelo va por barrios, la sensación general no da, precisamente, para esbozar amplias sonrisas. Y cómo no, tampoco llueve a gusto de la agricultura, la otra pata de la economía castellonense que ve cómo los productos extracomunitarios arrinconan las expectativas de una campaña tremendamente sobreexpuesta a una atmósfera enrarecida. Al menos nos queda el turismo. Lástima que ahora llegue el invierno.