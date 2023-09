Un ayuntamiento cercano

Treinta y cinco años en el sector financiero te hacen valorar y cuidar al máximo la relación con los clientes. Es el mejor camino para alcanzar el éxito, y aunque tal vez ese cliente no siempre tenga la razón, es importante escucharlo y valorar sus aportaciones que realiza. Evidentemente, ya no estoy en el sector bancario. El Ayuntamiento no se puede comparar con una empresa en muchos aspectos, pero voy a aprovechar mi experiencia profesional para estrechar todo lo posible la relación de la administración pública con sus vecinos.

Servir a Burriana es el mayor honor que uno puede tener y siempre he creído que el conjunto de las administraciones públicas debía facilitar la vida a los ciudadanos. Siguiendo estas dos premisas, servir y facilitar la vida a los burrianenses, estamos introduciendo cambios en el funcionamiento del consistorio. Nuestro objetivo en esta legislatura es lograr una administración más cercana, eficaz y comprensiva con los problemas cotidianos. En primer lugar, hemos eliminado la obligatoriedad de la cita previa. No tiene sentido que, tras pasar lo peor de la pandemia, sigamos exigiendo una cita previa en el Ayuntamiento, que ralentiza los procesos e ignora la seguridad que nos han proporcionado las vacunas. En su lugar, hemos apostado por un nuevo sistema informático que permite compaginar la cita presencial sin previo aviso para los trámites de mayor urgencia con la posibilidad de solicitar cita previa para los vecinos que así todavía lo desean. Así los ciudadanos tendrán más libertad y podrán elegir de qué forma acuden al consistorio. Dos cambios que, sin duda, convertirán el Ayuntamiento en una administración más ágil y dinámica. Reducir tiempos de espera En segundo lugar, hemos incorporado a una persona para recibir a los ciudadanos a las puertas del consistorio. Su objetivo es orientar, resolver y despejar las dudas de las personas que acudan al ayuntamiento para realizar trámites. Con ello esperamos facilitar la vida de los vecinos en su relación con la administración local, reduciendo los tiempos de espera y generando un trato más amable y cercano. Este consistorio mostrará su cara más amable, porque queremos que los ciudadanos sientan la administración como si estuvieran en su propia casa. Como dije durante mis primeras semanas de alcalde, el cambio en Burriana llegó porque los vecinos se habían sentido escuchados por nuestro proyecto. Esa confianza que han depositado en nosotros, se va a traducir en un equipo de gobierno que atienda sus peticiones durante toda la legislatura, desde el primer día hasta el último. Los tiempos en los que el ciudadano acudía a la administración y se le contestaba «vuelva usted con cita» han pasado a la historia en nuestra ciudad. Desde el ejecutivo municipal seguiremos dando pasos por tener un Ayuntamiento a la vanguardia, que esté cerca de sus vecinos y que defienda nuestro proyecto serio, de futuro y con ilusión para Burriana. Alcalde de Burriana