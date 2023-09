Anguila por la cola

Fue, amigos y vecinos del Riu Sec, Joan de Timoneda un valenciano culto del Renacimiento hispano, cuya obra narrativa, dramática o poética la llevó a cabo en castellano. Aunque también escribió algunos poemillas satíricos o amorosos en su catalano-valenciano-balear materno, esa lengua que trajeron a estas tierras las huestes de Jaume I el siglo XIII, que es la misma que ahora intenta empobrecer o eliminar la derecha extrema, hermanada con la extrema derecha, mediante faltas de ortografía y otras lindezas similares. Nuestro Timoneda, nacido en la capital del Turia de Plata, siguiendo el tono dominante del siglo XVI compuso unos versos misóginos y divertidos a los que les puso música Raimon hace medio siglo. La misoginia, ciudadanos de huerta y secano en el Castelló de Les Normes del 32… la misoginia, digo, era y es antipatía y desprecio, odio o aversión hacia las mujeres. Los misóginos venían o vienen a ser elementos muy singulares: intentan, cuando pueden y como buenos machos, seducir a las mujeres, y si lo consiguen critican con acidez los defectos de las féminas.

El poemilla de Timoneda que cantaba Raimon es un ejemplo relevante de esa misoginia de la que hablamos: «Qui té anguila per la cua/ i la dona per la fe/ bé pot dir que res no té». En romance paladino, y no en verso, como suelen hablar los vecinos del Riu Sec con sus vecinos, el poeta viene a indicar: no se puede confiar en las mujeres, porque no tienen credibilidad alguna; intentar creer en ellas es como intentar escribir sobre agua corriente; esperar su fidelidad es como esperar clemencia de un fiero león o esperar la pureza de una lujuriosa cabra. Menos mal que en los siglos de Timoneda, como ahora, multitud de mujeres inteligentes y singulares levantaron su voz contra la irracional misoginia.

Debate de investidura

Y es que uno, vecinos, recurrió mentalmente a las imágenes o metáforas poéticas de Timoneda, a eso de no esperar virginidad en sexual cabra, o considerar poco probable asir una anguila por su resbaladiza cola, cuando durante el aperitivo oyó a Alberto Núñez Feijóo afirmar con rotundidad que, en eso que han denominado debate de investidura, todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados madrileños se habían retratado.

Pues bien, la foto o fotos madrileñas de estos días no hay por donde asirlas. Resbalan las proclamas, más que las necesarias argumentaciones, repetidas hasta la saciedad por los grupos políticos mayoritarios y minoritarios, y por sus correspondientes voceros mediáticos. Como resbalan más que la cola de una anguila las medias verdades, o las interpretaciones un tanto sectarias de determinados acontecimientos históricos, acaecidos desde a muerte del dictador Franco hasta nuestros días. Resbala la teatralidad o farsa teatral de tanto aplauso o pataleo nada académico ni ejemplar, comportamientos más propios de adolescentes sin modales que de padres de la patria o nación a la que tan innecesariamente se recurre. Se hace imposible atrapar y sostener silencios, que desconocemos a donde conducen. En fin, vecinos, que la anguila no se puede sostener por la cola, ni cabe esperar que origine credibilidad un amago de debate, como no puede esperarse un comportamiento sexual decente de la promiscua cabra. Pero con comportamientos políticos de tal guisa, perdemos todos. Perdemos todos si a quienes tenemos enfrente no lo vemos como adversario político, sino como enemigo de nuestra nación o nacionalidad.