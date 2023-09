Falses promeses

La primera setmana de govern Begoña Carrasco i el Partit Popular van deixar clar que moltes de les promeses electorals que havien fet anaven a quedar en no res. Ells, que demanaven acords de tots els grups quan estaven en l’oposició, ara que governen prenen les decisions en temes de ciutat de forma unilateral i sense cap diàleg.

Deixant de banda el fet que han convertit l’Ajuntament de Castelló en una sucursal del PP de València, la seua tasca de govern es resumeix en fer tot el contrari d’allò que va estar criticant Begoña Carrasco durant aquests huit anys. Per exemple, quan estava en l’oposició els assessors eren «gasto politíco innecesario» i repetia que el govern del Fadrell tenia retribucions massa altes. Doncs en ell primer que es van ficar d’acord PP i Vox, inclús abans de decidir quines regidories portarien cadascú o quin seria el seu programa de govern, va ser en pujar el cost del govern municipal i el nombre d’assessors.

Canviant el discurs

La senyora Carrasco ha enganyat a tots els seus votants. A banda, de les retribucions, una altra política en què els enganyarà serà en la fiscal, perquè les reformes en els impostos que anunciava no les farà realitat. De fet, ja estan canviant el discurs. Fem memòria, Carrasco ha estat huit anys repetint els mantres de la dreta respecte a la fiscalitat, dient que calia retallar impostos, però sense explicar d’on trauria els diners. Eixos diners necessaris perquè l’administració ens done serveis i ens garantisca els drets que ens igualen i ens ofereixen a tots les mateixes oportunitats. En eixa campanya de promeses ara incomplertes, va començar anunciant rebaixes de set, després de nou i ja en la darrera campanya parlava de reduir en onze milions d’euros els impostos municipals. En campanya prometia reduir un deu per cent el rebut de l’IBI, i clar, si tenim en compte que l’Ajuntament ingressa 57,4 milions en IBI urbà i que van prometre reduir eixa xifra un deu per cent, però ara el PP diu que reduint un 4,3% el rebut deixaran de cobrar 1,02 milions, els números no ixen. És evident que s’estan rajant d’allò que van prometre, jugant amb els números i enganyant a la gent, especialment als votants del Partit Popular.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló