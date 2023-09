Projectes transformadors

Moltes vegades m’haureu sentit parlar del pla l’Alcora 2030. Si no és així, resumint, es tracta del full de ruta que ens marca el camí a seguir durant els pròxims anys per tal d’impulsar projectes claus i transformadors, amb els quals enfortir el present i el futur del nostre poble.

També m’haureu sentit esmentar en reiterades ocasions la primera Estratègia Europea de l’Alcora, que és el pla que hem elaborat per a aconseguir subvencions de la UE que ens ajuden a posar en marxa tots eixos projectes. Un d’ells és la Casa de la Cultura, dirigit a donar resposta a diferents necessitats actuals de la nostra població, tant culturals com formatives.

Després de tot el treball previ, estem ja molt a prop de començar les obres, previsiblement ho farem el pròxim mes de desembre. El ple de l’Ajuntament ha aprovat aquesta setmana la despesa plurianual, pas previ necessari per a iniciar la licitació de la primera actuació, que consistirà en la rehabilitació de l’antiga seu de La Muy Noble i creació de la nova biblioteca municipal. Precisament aquest va ser el primer projecte que vam presentar als fons europeus i per al qual hem obtingut una subvenció de 624.000 euros en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així, primer projecte presentat, primera subvenció aconseguida. Clar exemple, doncs, que l’estratègia europea no és alguna cosa abstracta, ni fum de canya... sinó que és una eina veritablement útil que ja ha començat a donar els seus fruits.

Un espai òptim

Si no hi ha cap contratemps, l’any que ve per aquestes dates l’Alcora tindrà llista la seua nova biblioteca. S’establirà en dues plantes i estarà integrada per espai d’informació, sales de lectura i estudi, biblioteca infantil, sala d’ordinadors, hemeroteca, cabines de treball, depòsit, arxiu històric, espai plurifuncional, magatzem, lavabos… És a dir, comptarà amb tots els equipaments necessaris per a oferir als veïns i veïnes un espai òptim per a la lectura i l’estudi. L’actuació ens permetrà, a més, millorar els serveis i activitats que s’ofereixen al Casal Jove, ja que es traslladarà a l’actual edifici de la biblioteca, molt més espaiós, i crear un centre de formació en l’actual Casal Jove, un servei també molt demandat i necessari.

Vull recordar que l’Ajuntament va adquirir a la fi de 2020 l’edifici que va albergar una de les fàbriques artesanals de ceràmica més emblemàtiques de la província, La Muy Noble y Artística Cerámica de l’Alcora, d’aproximadament 1.200 m², que es connectarà amb el magatzem municipal, per a rehabilitar-lo i convertir-lo en eixa Casa de la Cultura somniada.

Punt d’interés

Aleshores, un dels objectius del projecte és posar en valor el passat històric d’aquest immoble tan significatiu per a l’Alcora, mitjançant una actuació integral que promoga el respecte pel patrimoni històric i aporte un nou punt d’interés en les rutes turístiques de l’Alcora, articulant i regenerant l’entorn urbà immediat. Així mateix, volem que servisca d’exemple en l’àmbit de l’eficiència energètica, convertint-se en edifici singular de consum quasi nul.

Més endavant, també es traslladarà a la Casa de la Cultura l’Escola de Música, un moviment que servirà per a solucionar el problema d’espai que pateix ara, i comptarà, a més, amb un local d’assaig i de concerts per a la banda de música.

També albergarà un auditori amb capacitat per a 500 persones, que permetrà ampliar i enriquir l’oferta cultural de l’Alcora, l’Escola Oficial d’Idiomes, els tallers de l’Escola per a Persones Adultes, cafeteria, oficines municipals i un espai d’interpretació.

La biblioteca és, per tant, el primer pas d’un projecte molt ambiciós que ens possibilitarà oferir més i millors serveis a la ciutadania.

Parle molt de plans, d’estratègies de present i futur… insistisc perquè és aquest treball previ i ben organitzat --i que es situa en el pol oposat de la improvisació i el fer per fer--, el què ens situa en el bon camí, ens ajuda a aconseguir subvencions i farà realitat projectes tan importants, transformadors i il·lusionants com és, per exemple, la Casa de la Cultura de l’Alcora.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló