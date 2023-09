Feijóo, el triunfo de la ética y la dignidad

Mertxe Aizpurua escenificó a la perfección la hez moral que representa bajo las siglas de EH Bildu. Aizpurua tiene en su abyecta carrera periodística, al servicio del terrorismo, la autoría de aberrantes titulares en Egin, tales como: «Ortega vuelve a la cárcel» o «El edil del PP apareció con dos disparos» en referencia a Miguel Ángel Blanco. La bilduetarra tuvo el cuajo de hablar de derechos humanos, libertad y democracia durante la intervención del no a la investidura de Alberto Núñez Feijóo en quien descubrimos a un parlamentario brillante y sólido hombre de Estado. El candidato del PP le respondió a Aizpurua con claridad, recordando las víctimas de ETA, a las que nunca han pedido perdón, y agradeciendo que el brazo político de la banda criminal no le votara: «Los votos de Bildu los dejo para el señor Sánchez, yo no los quiero», dijo Feijóo.

Tiró de la manta Ante el circo de la hipnosis y la felonía sanchista era necesario escuchar al ganador de las elecciones del 23J, quien supo señalar el momento político que embarga a España. Feijóo tiró de la manta poniendo al descubierto el calado de la siniestra maniobra orquestada por el presidente en funciones, que no va de progreso, pacificación y entendimiento con los territorios. La realidad es la de mantener el poder a costa de ceder al chantaje de los enemigos del país. La osadía de un aventurero sin escrúpulos. Feijóo supo transformar el ya cantado fracaso de investidura en un brillante triunfo de la ética y la dignidad. Ni ética ni dignidad alumbraron el comportamiento de Sánchez, no dio la cara y lanzó al sicario Puente, cual dóberman amaestrado. Uno más del circo, cuyas fieras independentistas pueden acabar devorando al domador. Y llevarnos al precipicio. Periodista y escritor