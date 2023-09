El nuc i l’amnistia

Contaven en l’antiga Grècia que a un llaurador el van fer rei de Frisia. En senyal d’agraïment, aquell bon home, va oferir al temple de Zeus el seu carro, lligant la llança i el jou amb un nuc, que ningú podia desfer. Dient-los als ciutadans que aquell que puguera desfer el nuc conquistaria Asia. Quan Alexandre Magne es dirigia a conquerir l’imperi persa, el van enfrontar al repte de desfer el nus. Davant la impossibilitat, va solucionar el problema tallant-lo d’un cop amb la seva espasa. Mil anys després el rei d’Aragó Ferran II el catòlic, quan en la seua divisa va posar: «Tant munta tallar com deslligar» fa al·lusió a aquest nus: allò important es aconseguir el que es busca d’una manera o d’una altra. D’ahí nomenar nuc Gordià quan una cosa té difícil solució o la solució es justifica amb qualsevol mitjà.

En 1936, amb els símbols i el lema de Ferran el catòlic sobre el jou i les fletxes d’Isabel van intentar tallar el nuc Gordià del independentisme d’un colp d’espasa com Alexandre Magne. Conseqüència: guerra civil i milions de morts. No varen tallar res, per que el nuc segueix ahí. Mariano Rajoy va intentar deslligar-lo amb la judicatura. Conseqüència: centenar de persones empresonades i jutjades. Tampoc va arribar a res, encara va embolicar més la troca.

El sentit comú ens diu que l’amnistia no és el bàlsam de Fierabras polític. Però alguna cosa es tindrà que fer si se vol de forma pacifica començar a parlar de desfer el nuc, abans que no torne ni l’espasa ni la judicatura. Es clar que l’intent de resolució del nus independentista ve marcat per la investidura. Tanmateix, la política és sempre un quid pro quo, una cosa per altra. Aleshores si les sentencies no es poden anular ni tornar enrere, sols queda l’amnistia.

Casella d’eixida

Unes noves eleccions, pot ser, significaria tornar a la casella d’eixida, govern en funcions i tornar a començar com al parxís. O majoria absoluta dels contraris a la negociació i mantenir el conflicte territorial i para frasejant a Groucho Marx, anar de victòria en victòria fins la derrota final. La negociació amb forces polítiques constitucionals pot aportar solucions al conflicte territorial i l’amnistia es la condició sense la qual no pot obrir-se la negociació, no és la solució, però és necessària, és un començament.

L’amnistia fa que cap de les parts que intervindran en la negociació estiga en inferioritat de condicions amb l’altra. Parlar sense pressions i en condicions d’igualtat, expressar-se amb llibertat; escorcollar la solució al problema territorial no resolt... dialogar per altres vies i començar el diàleg que portarà a la investidura i a la governabilitat... o no. Però en això no pensen els guardians de la puresa democràtica socialista: sembla que la pretensió de Felipe González, Alfonso Guerra i altres, siga donar arguments als qui estan disposats a votar la investidura de Núñez Feijóo.