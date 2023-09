Querid@ lector/a, una de las ventajas de estar jubilado es que, si te gusta la política y te organizas, puedes sentarte delante de la tele y ver la investidura de Feijóo. Esa era mi situación. Aunque sin palomitas, claro, porque yo iba con la intención de asistir a un acto serio, institucional y moral, a una sesión de investidura. Pero, a pesar de mi propósito, confieso, siempre según mi criterio, que me encontré con lo contrario, con una moción de censura o, como alguien la ha llamado, con una «moción de embestidura» que, además, estaba siendo ejercida por un político cínico. Es decir, tropecé con un espectáculo y yo sin palomitas.

Pero entrando en el tema y con la intención de aclarar esas dos afirmaciones, pero no insultos, manifiesto que hablo de moción de censura y no de investidura porque no cumplió con lo esencial, con la forma y el contenido que reclama la Constitución. Es decir, se olvidó del carácter constructivo que la Constitución exige a la moción de investidura. Me refiero a la presentación de un proyecto de país o, si se prefiere, a la defensa de las soluciones a los problemas reales de España y a la búsqueda de alianzas para aplicar la política propuesta… Acusación de moción de censura que mantengo, porque poner a parir a todos los que no le van a votar y, además, anunciar varios acuerdos de Estado sin detallar los contenidos y los límites de hasta dónde llegaría su gobierno, no es decir nada en política.

Falseó parte de los datos

Por cierto, la explicación a la segunda afirmación, a lo de político cínico, me resulta más fácil, solo advertir que no me refiero a los cínicos de la antigua Grecia, aquellos creían en el areté, en la virtud, en el ideal de la excelencia humana. Denuncio, simplemente, que Feijóo falseó parte de los números y datos que dio de la situación de España y, sobre todo, mintió con desvergüenza cuando anunció que iba a aumentar la financiación municipal y autonómica, solucionar los problemas de la sanidad, la educación… y, a la vez, bajar todos los impuestos. ¿Qué…? Y yo sin palomitas.

Analista político