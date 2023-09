De ninguna manera se puede discutir el efecto reparador de la risa. Lo bien que nos puede venir echarnos unas carcajadas a costa de un buen chiste. Nadie es ajeno a esto. Me recuerda a las respuestas que con tanta naturalidad a veces soltamos cuando se nos pregunta por nuestros gustos: estar con los amigos, viajar, el cine… A nadie se le ocurre decir: tener un orgasmo, defecar o comer hasta hartarnos nuestro plato favorito.

Sí, he intentado hacer un chiste. Les pido perdón porque nunca ha sido lo mío.

Esto es otra parte interesante del humor. Los hay dotados para ello y los que no. Conozco gente capaz de hacer reír al más serio con el peor de los chistes, y casos contrarios, que ni siquiera provocan la sonrisa aunque hayan soltado un chiste de los considerados inmejorables. Me temo que yo ando más cerca de los segundos.

Pero la gran cuestión que me interesa es dónde ponemos los límites del humor. Algunos lo tenemos muy arriba, tanto que no lo vemos. Creo que nunca me he sentido ofendido por uno, aunque nunca se sabe cuándo puede ocurrir. Sin embargo, otras personas llegan a molestarse, hasta la denuncia o incluso más allá, hasta cometer atrocidades. Ahí tienen la matanza contra los humoristas de Charly Hebdo, la revista satírica francesa. En España, no hace demasiado, la autoridad judicial impidió que un número de El jueves saliera a la luz por ofensas a la monarquía.

A veces, a determinadas personas, un chiste les resulta grosero. Puede que intente hacer gracia a costa de sus creencias religiosas, de su ideología, de personas o entidades que le causan el máximo respeto. No es mi caso, como he dicho, pero puedo llegar a entender que esto duela. Quizá, simplemente, todavía no haya escuchado el chiste apropiado que me haga sentir molesto. Tal vez si lo hacen de mi hijo, por ejemplo, me hieran.

Algunos de mis humoristas preferidos, de hecho, son los más salvajes y arriesgados del momento. Louis C. K., el neoyorkino, diría que es quien más carcajadas me ha sacado en estos años. Entre los españoles admiro al extravagante y radical Ignatius Farray, a su manera el Louis C. K. hispano. Y hace nada, de hecho escribo esta columna al día siguiente de haberlo visto por primera vez, he descubierto, gracias a mi mujer, a Jimmy Carr, un británico de aspecto impoluto, como si fuera a trabajar de comercial para una empresa de lujo --a diferencia de los dos anteriores, con sobrepeso, calvos, desaliñados-- que de buenas a primeras me echó para atrás porque tras esos ademanes formales parecía esconderse un humorista blandito y políticamente correcto. Nada más lejos de la realidad: sus chistes son salvajes, irreverentes, arriesgadísimos. Intenta sacarte la sonrisa con temas de la máxima gravedad, como las enfermedades mortales, la pederastia o el holocausto judío --sin ser judío, lo que aumenta el riesgo porque no se ríe de sí mismo--. Desde luego, insisto, no se trata de un humor hecho para todos. Hay que estar dispuesto a carcajearse de asuntos que, en principio, de broma no tienen nada.

Un antes y un después

En España, la película Ocho apellidos vascos y el programa de ETB Vaya semanita marcaron un antes y un después. Ambas producciones hacían chistes --algunos muy graciosos según mi opinión-- sobre ETA y el terrorismo que azotó este país durante mucho --demasiado-- tiempo. Que pudiéramos echar unas risas sobre algo tan grave, triste y doloroso creo que nos fue bien a todos.

Abogo por no poner ningún tipo de límites al humor. Los temas más controvertidos, más delicados, nos pueden mostrar una faceta en la que no habíamos pensado.acernos reflexionar incluso. Poner en duda ciertos tópicos.

Echemos unas risas, venga.

Editor de La Pajarita Roja