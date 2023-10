Coincidiendo con la Semana Europea del Deporte, la iniciativa de la Comisión Europea para combatir el sedentarismo, se ha celebrado la quinta reunión transnacional del proyecto SAMEurope en la Universitat Jaume I de Castelló.

Las instituciones de educación superior animan al estudiantado a realizar una movilidad internacional, sabedoras de la riqueza que aporta. En el contexto europeo, el programa Erasmus+ facilita la movilidad del estudiantado de los Estados miembros. Si bien estudiar en el extranjero representa ciertos desafíos para cualquier estudiante, en el caso del estudiantado universitario que practica un deporte de élite los desafíos son mayores, pues deben participar en competiciones deportivas, mejorar su rendimiento deportivo y, al mismo tiempo, sacar adelante una carrera universitaria. La Unión Europea es sensible a este problema y quiere potenciar la movilidad de estos estudiantes de manera que no suponga un retroceso en su formación académica y deportiva. Para ello lanzó una convocatoria de proyectos europeos entre los que se fraguó la presentación del proyecto Student Athletes Erasmus+ Mobility in Europe (SAMEurope).

El Servicio de Deportes de la Universitat Jaume I, que tiene su origen en la creación de la propia universidad castellonense, en el año 1991, tiene como objetivo desde sus inicios fomentar y apoyar la práctica deportiva, tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad castellonense.

En su afán por apoyar a este estudiantado deportista de carrera dual, que tiene que compaginar sus estudios universitarios con la práctica deportiva al más alto nivel, la UJI, a través del Servicio de Deportes, es una de las universidades que participa en el proyecto SAMEurope, que se enmarca en las iniciativas Erasmus+ de la Comisión Europea. El proyecto SAMEurope está formado por cinco universidades socias, de cinco países de la Unión Europea: Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon, Francia), que coordina el grupo, Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT, Alemania), Chalmers Tekniska Hogskola Ab (Chalmers, Suecia), Jyvaskylan Yliopisto (JYU, Finlandia) y la Universitat Jaume I de Castellón (UJI, España). Es el primer proyecto que se centra en la movilidad internacional del estudiantado universitario deportista de alto nivel.

El proyecto SAMEurope se inició en el año 2021 con la presentación del proyecto a la Comisión Europea. El proyecto obtuvo una valoración de 96 sobre 100 en febrero del 2022. En mayo fue aprobado para su desarrollo, con una duración de tres años, por lo que finalizará en mayo de 2025. Desde su aprobación hasta la actualidad se han realizado cinco reuniones transnacionales en las que las cinco universidades implicadas en el proyecto han participado de forma muy activa y participativa en beneficio del fin común del proyecto.

El proyecto se orienta hacia tres ejes principales. El primero de ellos, liderado por la Universidad de Chalmers, pretende crear una herramienta informática que facilite a al estudiantado de carrera dual la realización de una movilidad Erasmus+, de manera que puedan seguir compaginando su formación académica con sus entrenamientos de alto nivel y su desarrollo deportivo. Así, la herramienta facilitará información sobre qué deportes poder practicar en la universidad de intercambio, qué instalaciones deportivas hay disponibles, qué beneficios se pueden tener en la compaginación de sus entrenamientos y competiciones con sus estudios académicos, los contactos institucionales para la gestión de las ayudas al estudiante deportista y, obviamente, los estudios que podrán cursarse en esa universidad receptora del estudiante de carrera dual.

Un segundo eje, liderado por el Servicio de Deportes de la Universitat Jaume I, pretende conocer y analizar las realidades de las universidades participantes en el proyecto, de manera que se conozcan los beneficios que ofrecen al estudiantado deportista de carrera dual, cómo se gestionan, qué importancia tienen y cómo están implantados. Además, se ha hecho un análisis profundo de las necesidades del estudiantado deportista de carrera dual y se ha obtenido información valiosa sobre la relevancia de los beneficios recibidos y la gestión realizada por parte de las respectivas instituciones de formación superior. Esto ha permitido establecer una propuesta de buenas prácticas, así como sus recomendaciones, para que se puedan implantar en las diferentes universidades europeas.

Por último, el tercer eje de acción, liderado por la Universidad de Karlsruhe, se orienta a la realización de un estudio sociológico que permita validar los beneficios de la movilidad en el estudiantado de carrera dual. Este estudio sociológico ahonda en el desarrollo de competencias para su futuro profesional y su desarrollo personal y la potenciación del sentimiento de pertenencia a la Unión Europea.

Es INSA Lyon la institución encargada de coordinar los grupos de trabajo y sus resultados, así como de la diseminación del proyecto SAMEurope, acciones transversales a los tres ejes principales de acción y de vital importancia.

En resumen, SAMEurope es el primer proyecto que se centra en mejorar la movilidad Erasmus+ del estudiantado de carrera dual. De esta forma se pretende aumentar su inclusión en el programa Erasmus+ y que las instituciones de educación superior europeas se beneficien del proyecto para optimizar su programa de carrera dual. Además, este proyecto contribuirá a que el estudiantado de carrera dual se autopromocione mejor, a que las empresas conozcan estos perfiles específicos y, por ende, a que la comunidad deportiva europea se fortalezca.

*Director del Servicio de Deportes de la UJI