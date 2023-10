El precio de una investidura

Hace unos días finalizó la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno de España, al haber obtenido más votos en contra que a favor. Un resultado, por otro lado, esperable ya desde la misma noche electoral.

El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha anunciado su intención de presentarse a la sesión de investidura y lleva tiempo negociando con los partidos políticos de izquierdas y nacionalistas para lograr la misma. Debe lograr los votos de Sumar, PNV, ERC, BNG, EH Bildu y Junts. De todos ellos, el que parece que más caro está poniendo el apoyo es Junts, el partido del fugado Carles Puigdemont. El resultado es tan ajustado que se requiere el sí en la votación, no siendo suficiente con una abstención. Los siete diputados de Junts tienen la llave de la gobernabilidad del país --en el que por cierto, no creen, y harán todo lo posible por su desmembración-- y para ello han solicitado la celebración de un referéndum de autodeterminación de Cataluña --o para los más soñadores, los inventados Països Catalans--, así como la puesta en marcha de una ley de amnistía que borre los delitos que cometieron los responsables de la Generalitat de Cataluña el 1 de octubre de 2017.

Por supuesto, tratar de conseguir los apoyos y la investidura, es legal y legítimo. Pero, ¿a cualquier precio? ¿A costa de qué? El asunto más espinoso en este momento es la posible aprobación de ley de amnistía, o como le quieran llamar, aunque el resultado jurídico sea el mismo.

Construir juntos un país

Durante el proceso de transición política en nuestro país se aprobaron varias leyes de amnistía. Veníamos de una guerra civil que enfrentó a España en dos. Y de una dictadura de casi 40 años que castigó duramente al bando perdedor en la contienda. Había miles de presos políticos y exiliados. Era necesario acometer una ley de amnistía que además se hizo con el consenso de las partes para poder empezar a construir juntos un país. Lo que se pretende hacer hoy es muy diferente. Vivimos en una democracia, con un marco jurídico de garantías claro. No hay personas que estén presas por sus ideas políticas, como mucho los hay por cometer delitos tipificados en el código penal y que nada tiene que ver con las ideas, sino con hechos delictivos consumados. La amnistía que hoy se plantea, y en la que los propios dirigentes socialistas no creían y tachaban de anticonstitucional hasta hace unos meses, es una medida que atenta contra el principio de igualdad de nuestra Constitución. Y atenta porque en caso de aprobarse la medida, los españoles no seremos iguales ante la ley. ¿Por qué Puigdemont y otros responsables del 1 de octubre de 2017 son más que otros ciudadanos españoles? ¿Por qué a ellos se les puede borrar los delitos cometidos y a otras personas no? ¿Por qué disponen de siete diputados que son clave para la investidura? ¿Se está dispuesto a pagar ese precio para seguir gobernando? ¿A costa de todo? ¿Incluso de cargarnos el marco constitucional?

Deseo que triunfe el sentido común y el sentido de Estado y no se apruebe semejante esperpento.

Alcalde de Nules