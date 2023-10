S’enfonsava el vaixell, i sonaven les notes de l’orquestra amb allò de «més prop de tu, Déu meu». La mar i l’ambient estaven geladíssims; ningú va aplegar per tirar-los una ma; els missatges no s’arreplegaven. Les maniobres no van donar resultat, i el vaixell se’n va anar al fons. Il·lusió, arrogància i supèrbia hi havia en aquell viatge del Titànic. Alguna cosa semblant a la investidura.

Servidor ha escoltat i sentit el plenari de la investidura, una pèssima actuació del telonero el que fora alló, d’Alberto Núñez Feijóo. Una mena de cant del cigne. Veurem com anirà l’obra de teatre. Mentres, els que necessitava que el votaren cantaven aquella cruel cançó que cantaven els xiquets quan el padrí, en un bateig, no tirava suficients caramels «padrí pelat ni una ni cap si no tira més confitura que es morga el pare de la criatura». Poc a poc s’anaven enfonsant les possibilitats del pretenent a la corona del govern, mentres l’orquestra, com la del Titànic repetia «he guanyat les eleccions». De fracàs ni paraula. Potser davant de la certesa del fracàs de la seua investidura, el propòsit va girar a enfrontar-se amb el president Sánchez o buscar l’enfortiment i recolzamentdel seu. D’aquesta manera, evitava un congrés del partit, o primàries on podria aparèixer alguna candidata madrilenya de pala i foguejà. Si així fora, el resultat és satisfactori per al pretenent. Quina frustració tant monumental si hagués quedat mal!

La vessant esperpèntica va ser interpretada pel duet entre el diputat Abascal i el pretenent Feijóo. Un i l’altre semblaven el dentista i el pacient de l’acudit famós. El dentista tenia a les mans el torns, i el pacient les mans a l’altura de les parts nobles del metge mentre li deia: «No ens farem mal, veritat, Doctor?».

Demanar la traïció

La representació va tindre una altra cara: la constant xarrameca del pretendent dirigida al president en funcions Pedro Sánchez, respostos amb els seus silencis. En un dramàtic intent de aconseguir un cara a cara amb ell, per amagar el fracàs de la investidura darrere dels reprovaments a les accions de govern. Patètic i llastimós, fins a l’extrem, moral i políticament degradat, de demanar la traïció dels diputats adversaris. Sánchez no va picar. Com deia Jordi Pujol, no tocava. Com un estaquirot, tranquil i present, va escoltar i no va abandonar l’hemicicle. Això d’anar-se’n a dinar, fumar-se el puro i fer la migdiada, va ser cosa Rajoy en circumstàncies semblants.

Al cap i a la fi, Feijóo bregat en una política coneguda, ampla, complaent; es un polític que sempre ha governat sense projecte, en una terra verda, prou conformista i sotmesa al caciquisme i el contraban. Feijóo sap torejar i esmunyir-se com una anguila de situacions personals complicades. Però quedar-se tot sols amb el recolzament de Vox, partit que no volen ni en la seua terra els desechos de tienta, diga el que diga, és un fracàs.