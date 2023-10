Escribo este artículo entre dos de los días más importantes que celebramos en el calendario de octubre. Ayer, celebramos el día de la Comunitat Valenciana, en el que todos los valencianos y valencianas festejamos con orgullo nuestra historia. La que rememora que hace ocho siglos el rey Jaume I entró triunfal en la ciudad de Valencia. Una fecha que seguimos conmemorando en su sentido más histórico, cívico y conciliador y que sirve para poner en valor las mejores páginas de nuestra historia.

Una jornada cargada de sentimientos, orgullo y emoción, mostrando el amor que profesamos a una tierra fuerte y generosa que ha forjado el carácter de un pueblo leal, cordial y trabajador que ama sus raíces, sus señas y su lengua, las que siempre han servido para unir y conciliar mientras que otros han preferido utilizarlas para segregar y dividir. Vivimos en un territorio acogedor, amable y aquí nunca será incompatible el sentirse valenciano y español.

Y con ese mismo afán integrador y ese orgullo de pertenencia, el próximo jueves celebraremos el Día de la Fiesta Nacional, aunque es probable que si a día de hoy el CIS realizara alguna encuesta, muchos no sabrían explicar de dónde viene el día. Es más, presumiblemente, ya no sería festivo en algunas partes de España, si no fuese un festivo no sustituible. Y es que los mismos que retorcieron la historia para hacer creer que nos odiamos entre pueblos hermanos, buscan desde hace unos años, poner el foco el 12 de octubre en una visión sesgada por miradas del siglo XXI sin pasado a sus espaldas, ni visión histórica.

El pilar histórico y social del 12 de octubre está en la conexión de dos civilizaciones que hasta el momento vivían de espaldas. Dicha fecha tan señalada no solo fue para España, si no que fue un hecho histórico para la humanidad en su conjunto y solo puede ser juzgada desde el prisma de la historia, el aprendizaje y el sosiego que da la experiencia del paso de los años.

El otro Pilar, de tradición y religión, pone el próximo día 12 como protagonista indiscutible a la Patrona de la ciudad de Zaragoza, la Virgen del Pilar, que además lo es de la Guardia Civil. Una festividad que, desde la institución que representan, han sabido trasmitir a través de los años a cada uno de los ciudadanos de nuestro país, desde ciudades hasta pueblos, donde siempre están presentes.

Son parte fundamental de la sociedad a la que protegen y por la que velan. Por ello, quiero aprovechar estas líneas para anticiparles mi más sinceras felicitaciones y gratitud por cuidar de Benicàssim, por velar por nuestra seguridad y la de todos los españoles.

Este año, más que nunca, volveré a renovar la bandera de mi balcón para que luzca radiante y lo haré convencida por muchos motivos pero, fundamentalmente, porque las urnas del pasado 23 de julio nos demostraron que la mayoría de la sociedad española rechazan vivir divididos, enfrentados, e incluso segregados y que el progreso de un país pasa por trabajo, unión y lealtad.

No puede ser que dos millones de españoles, que reniegan de serlo, decidan el futuro de 37 millones de personas en edad de votar. No puede ser que unos pocos retuerzan las normas de convivencia que nos han llevado al mayor periodo de estabilidad y avance social de nuestra historia y quieran erigirse protagonistas de quienes pretendemos vivir y convivir en paz.

Lamentablemente nuestra celebración no puede ser completa, pues asistimos perplejos a como los independentistas van marcando el paso de Pedro Sánchez quien, con sus cambios de opinión y soberbia, pretende vulnerar el Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles pactando amnistías, a cambio de votos, para borrar los delitos de quienes se saltaron la ley por plebiscitos de entrada perdidos, por ilegales.

Pero España es mucho más, y aquí estamos. España es el país en el que nací y del que me siento profundamente orgullosa, un pilar de principios y valores que abraza al prójimo con solidaridad y empatía. Mucho más de lo que intentan hacer ver.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora