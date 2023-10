No volem gasolineres

El govern de Begoña Carrasco vol instal·lar una nova gasolinera dins de la ciutat de Castelló. Poden comprovar-lo acudint al tauler d’anuncis municipal. Voler posar una gasolinera dins de la ciutat sembla d’altra època, quan veus que el lloc on volen ficar-la és enfront del parc de Rafalafena, al costat d’habitatges residencials, ben prop de les escoles Enriqueta Agut, Sanchis Yago i Consolació, i al costat dels camps esportius de Rafalafena. Sembla el món al revés.

Un pensa que fa temps que tots tenim assumit que les ciutats són per viure, per compartir espais amb familiars, veïnat i amistats, que hem de reduir el vehicle privat amb una alternativa de qualitat de transport públic i de carrils bici. A hores d’ara, tot el món entén que el lloc de les gasolineres són els accessos a la ciutat o en els polígons, i que aquesta és l’ordenació urbana del segle XXI... Però no, el nou govern de la dreta de fum i sense llums vol que tornem a èpoques més fosques.

Guerra cultural

La dreta, en comptes de combatre el canvi climàtic, en comptes d’actuar per salvar el nostre futur, han decidit fer una guerra cultural contra qualsevol cosa que siga tenir una ciutat més humana i habitable, ficant al transport privat com a prioritari de cadascuna de les seus polítiques, i ignorant que amb l’actual escalada de preus de la gasolina, el que ens calen són alternatives econòmiques per a fer coses tan quotidianes com anar a treballar, a classe, al metge o al mercat.

Però sobre tot, es una qüestió de seguretat, sobretot tenint en compte que estem en una zona residencial, de parc i d’escoles, i el que menys cal en eixa parcel·la és justament una gasolinera.

Compromís tenim clar que eixe no és dir sí al nostre model de ciutat. El que hauríem d’estar fent és treballar i dialogar amb els propietaris de les gasolineres de Fadrell i l’avinguda València per reubicar-les. Per això Compromís al·legarem contra aquesta proposta del govern del PP i, si són veïnat del barri i pensen com nosaltres, els encoratjo a al·legar vosaltres també.

Portaveu de Compromís Ajuntament de Castelló