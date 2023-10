Cada dia que passa queda més clar que aquest govern de les dretes l’únic que sap és fer anuncis que no són capaços de complir. Recordem, un govern que el primer que va fer és acordar els seus sous, després les seues cadires i incrementar el nombre d’assessors i va deixar per al final aclarir què anaven a fer. Un pacte de la vergonya que el PP negava abans de les eleccions i que en passar el 23J van tancar amb presses. Un govern que quan els exploten les coses en les mans l’únic que fan és tirar-li la culpa al govern anterior, fent oposició a l’oposició, obviant que són ells qui governen.

Amb mentides i mitges veritats

Primer que res, la qüestió de l’expedient per alterar el nom de la ciutat. Un expedient que ara està buit. En segon lloc, el fet que si bé en un primer moment la senyora Carrasco va assumir les competències en policia i bombers dient que eren una prioritat per ella, els va passar a Vox només va poder. En tercer lloc, encara que la seua màxima prioritat era la lluita contra els mosquits, anaven a prorrogar el contracte que criticaven, fet que vam evitar l’oposició. En aquest sentit, la seua ignorància és tan gran que al passat ple ens van acusar a Compromís d’haver amagat una llei que s’havia publicat al BOE. Tot, perquè les dretes no saben governar, i quan els pillem, doncs carreguen contra l’oposició, a veure si així, amb mentides i mitges veritats, poden esquivar responsabilitats.

Gasolinera

L’última polèmica té a veure amb la construcció d’una gasolinera dins de la ciutat. Un anunci que és el que està tramitant el govern de Begoña Carrasco. Un projecte del qual no es van adonar fins que Compromís vam fer públic que al·legaríem en contra. Quan ho vam fer, ja feia més d’una setmana que el PP havia penjat al tauler d’anuncis la sol·licitud de construcció.

El mateix regidor d’urbanisme ni s’havia assabentat del que estava passant, i clar, el portaveu de govern va eixir a tirar-nos a l’anterior govern la culpa. Això sí, amagant que la petició de la gasolinera va arribar ja amb el govern popular. Aquest regidor va arribar a dir que la llicència l’havia donat l’anterior govern, però sense poder explicar-ho. Però clar, rendir comptes és de bons governants, i mentir és més fàcil.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló