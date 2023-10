La rosquilla o ‘cuc dormidor’

Amigos y vecinos del Riu Sec, algunas ideologías de carácter extremo en el ámbito de la política, o en los espacios de la vida pública en general, no las distinguimos u observamos de continuo a la luz del día, pero siempre han estado ahí, agazapadas como alguno de esos insectos que causan estragos en nuestras huertas familiares. Ese talante, o modo de pensar y comportarse, no desapareció nunca de las márgenes de nuestro cauce seco en la capital de la Plana, como no desapareció tampoco más allá de los cerros cercanos que favorecen en nuestra llanura costera un microclima harto agradable. Más al norte o más al sur de la Plana, buscando el occidente o el oriente solar --por ejemplo y por ser claros-- el franquismo y cuanto supuso la última dictadura hispana, no desapareció con la figura del Caudillo por la gracia de Dios. El franquismo, bien que, de forma minoritaria, sobrevivió hasta nuestros días, aunque durante un tiempo no hiciera acto de presencia pública, u obtuviera unos resultados electorales dignos de mención. Pero estaba ahí, y colocaba sus larvas en una derecha que queríamos democrática y centrada, tal y como la quería Adolfo Suárez. No pudo ser.

Nacionalismos periféricos Por donde la extrema izquierda, o por donde los extremos nacionalismos periféricos aconteció más o menos lo mismo. Y se hace innecesario detallar episodio alguno, porque, de forma lamentable, con esos episodios tropezamos a diario, a un extremo y al otro del escenario político. Aquí como en el resto de las tierras hispanas enviamos en su momento al olvido el talante, la ideología y el carácter moderado que representó en su momento Adolfo Suárez, a pesar de su procedencia, que no era otra que el glorioso Movimiento Nacional de la FET y de las JONS. Enviamos también al olvido a Santiago Carrillo, el eurocomunista de los 70 y apaciguador de odios, aun cuando procedía del belicoso comunismo de la incivil contienda del 36. Nada más lejos hoy del discurso del Suárez de los 70 que la oratoria de Vox o de bastantes dirigentes del PP. Nada más lejos hoy del discurso apaciguador del último Carrillo, que los desatinos de algunos dirigentes de formaciones a la izquierda del PSOE. Es lo que hay, y sobre lo que deberíamos reflexionar, dado que parecía que esas posturas extremas habían desaparecido del escenario hispano. Nacionalsocialismo hitleriano No desaparecieron, puesto que, digámoslo de nuevo, aunque de forma minoritaria estaban ahí, agazapadas. Con todo, no somos especiales en las anchas Españas: el nacionalsocialismo hitleriano no desapareció por completo con la muerte del cabo austriaco, ni el neofascismo italiano actual apareció en unos juegos malabares, ni los resentimientos nacionalistas y exclusivistas en el este de nuestra Europa, aparecieron con el húngaro Orbán: hay posos extremistas que lastran la historia de ayer y de hoy. Aunque en ocasiones no los observamos. Esos perniciosos posos extremistas vienen a ser como los gusanos grises que se guarecen bajo la tierra: las rosquillas, lobillas o cucs dormidors como se conocen por estos pagos. Los jubilados de los huertecillos municipales los conocen. Nadie los ve porque están escondidos. Y por la noche salen y tronchan el cuello a las coles, coliflores, lombardas y otras verduras. Con mucha paciencia y escarbando alrededor de la planta se les descubre y se elimina el daño. Es quizás cuanto necesiten los extremismos.