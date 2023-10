Caminar acompanyats per arribar lluny

Un proverbi anònim en una de les sales del centre social resumeix a la perfecció el sentit de l’extraordinària tasca que fa la Fundació Caixa Rural Vila-real: «Si vols arribar ràpid, camina sol; si vols arribar lluny, camina acompanyat». I quina sort hem tingut a Vila-real de poder caminar acompanyats de la nostra Caixa Rural, primer com a sindicat agrari i cooperativa, des de l’any 1919, i més recentment, des de fa 25 anys, de la mà de la seua fundació. Un quart de segle, les bodes de plata, d’una entitat que ha sigut clau en assentar les bases d’aquesta nova Vila-real del segle XXI que, entre tots, estem construint.

La implicació de Caixa Rural Vila-real en la vida social i cultural del nostre poble, evidentment, no es limita als últims 25 anys; l’ha acompanyat des del seu naixement fa més d’un segle. Però, si tirem la vista enrere de tot el que s’ha fet i aconseguit en aquests 25 anys, quin dubte hi ha que aquella decisió de constituir la fundació del consell rector que presidia José Cantavella en 1998 va ser tot un encert. Després van arribar les presidències d’Enric Llop, José Llop i més recentment, Enric Portalés i Sonia Sánchez, amb els quals he tingut l’oportunitat de col·laborar de manera molt estreta en els últims 12 anys per un objectiu comú: aquesta ciutat amb cor de poble que batega al compàs de les nostres entitats.

Per això, perquè la Vila-real de hui no s’entendria sense la Fundació, des que vaig assumir la responsabilitat com alcalde de la ciutat vaig entendre que, per arribar lluny, havíem de caminar de la mà. D’aquesta aliança han nascut grans projectes i iniciatives de les quals em sent tremendament orgullós. Ahí tenim el centre de negocis Efecte Vila-real, inaugurat l’any 2015 per ajudar els nostres emprenedors en la formació i la creació de noves oportunitats econòmiques. O, en l’àmbit més social, projectes com XiCaEs, creat en 2019 per a l’atenció a la diversitat funcional, o Neurovila, que des de 2021 atén les persones amb dany cerebral adquirit. Els Campus Natura, per a cobrir les vacances escolars en alumnat amb necessitats especials, o la remodelació del centre social que es va fer amb motiu del centenari de Caixa Rural són altres dels projectes que s’han pogut materialitzar en aquest quart de segle, en col·laboració amb l’Ajuntament, gràcies a la vocació de la Fundació Caixa Rural Vila-real per ajudar-nos a fer una nova Vila-real del segle XXI millor. Més solidària, inclusiva, d’oportunitats, sostenible i innovadora.

Tots els àmbits

Però és més encara. Perquè la implicació de la Fundació en la vida social i cultural de Vila-real abasta pràcticament tots els àmbits. L’ajuda financera que presten a les entitats, el calendari solidari, la participació en organismes com la Fundació Pro Monestir i Basílica de Sant Pasqual, la col·laboració amb la Fundació Manantialper reconvertir l’antiga residència Santa Ana en el primer centre comunitari de salut mental de la Comunitat... I, per suposat, una seu social oberta a la ciutadania i a la intensa activitat cultural de la ciutat que els vila-realencs i vila-realenques sentim com a pròpia.

Tot això ha sigut possible de la mà dels presidents que ha tingut Caixa Rural en aquests 25 anys, sí; però també gràcies als dos secretaris que, en l’últim quart de segle, han canalitzat la vocació social amb què va nàixer Caixa Rural en una fundació amb entitat jurídica pròpia que ja és part indissoluble de la nostra història: Pedro Bonet, des de 1998 a 2012, i Josep Ramos, secretari de la Fundació en l’actualitat. Juntament amb ells, no puc deixar d’agrair els treballadors i treballadores que han fet i fan possible que, cada dia, la Fundació Caixa Rural Vila-real seguisca oferint a la nostra societat eixa mà amiga amb la qual caminar junts. Entre ells, la incorporació recent com a directora de Maria Dolores Parra, exdirectora general d’Internacionalització de la Generalitat i ex companya de govern i de corporació municipal. Estic segur que, amb aquest gran equip, la Fundació Caixa Rural Vila-real seguirà acompanyant-nos per arribar ben lluny. Junts i juntes, amb Caixa Rural i la fundació, Vila-real avança. Per molts anys més.

Alcalde de Vila-real