La Universitat de l’Alcora fa 18 anys

Sí, sí, així és. A l’Alcora tenim la sort i l’orgull de comptar amb una universitat, la Universitat de la Ceràmica. Per si encara no la coneixes, te la vull presentar.

Es diu Escola Superior de Ceràmica, Escal per als amics, i aquest curs compleix 18 anys. És un centre de referència en educació superior ceràmica que forma a professionals altament qualificats.Ho fa, a més, posant a la seua disposició l’última tecnologia i impulsant una relació directa amb l’entramat industrial ceràmic.

Un magnífic cos docent proporciona a l’alumnat una formació integral per a desenvolupar capacitats artístiques, tecnològiques, pedagògiques i d’investigació, aplicades a la innovació industrial i artística, el sector socioeconòmic en el qual ens trobem.

Així, podem dir amb total seguretat que l’Escal és garantia de futur. Les xifres no enganyen: més del 90% del seu alumnat ha trobat treball. A més, és l’únic centre d’educació superior que disposa de la tecnologia de decoració digital en ceràmica, la qual cosa ha permés, amb la seua integració en els plans d’estudis, que tot l’alumnat tinga accés a conéixer de primera mà aquest procés tan demandat en el sector productiu industrial, tant des d’un punt de vista tècnic com de disseny i desenvolupament.

L’Escal és, a més, un centre viu. I és que impulsa nombroses iniciatives de promoció social, cultural i ceràmica al llarg de l’any, com són la jornada Dia de la Dona, les Jornades Artístiques Culturals Internacionals, la Jornada Cultural de Disseny i Ceràmica, la residència artística Ceramic Res, i un llarg etc.

Recentment va acollir un reconegut esdeveniment com és la fira Destaca en Ruta, en la qual es va posar de manifest, precisament, la importància de les universitats com a centres de coneixement i de formació de futurs professionals, investigadors i líders empresarials.

Per a entendre la rellevància de la innovació en les universitats és necessari considerar el paper fonamental que exerceixen en la societat, la seua capacitat per a impulsar l’economia, millorar la qualitat educativa, solucionar problemes socials i globals, atraure talent i facilitar la col·laboració i transferència de coneixements. Aleshores, fomentar la cultura de la innovació en aquests entorns és essencial per tal d’assegurar que les universitats continuen sent motors de canvi i progrés en la nostra societat.

Sempre que parle de l’Escola Superior de Ceràmica, a més de la part positiva, que és tot allò que ofereix, no puc deixar de posar l’accent en una reivindicació a l’administració autonòmica que ve de lluny i que des de l’Ajuntament persistirà, governe qui governe la Generalitat, almenys mentre jo siga alcalde i les coses no canvien.

Vehicle privat

Em referisc al tema del transport. No es pot entendre que persones que vulguen estudiar ací puguen haver de renunciar a aquest futur prometedor que els ofereix l’Escal per dependre obligatòriament d’un vehicle privat per a traslladar-se. Tot pel deficient sistema de transport públic que tenim. Necessitem més línies d’autobús, estar molt més i millor connectats... o necessitem urgentment.

Dit això, espere haver fet una presentació a l’altura de la nostra universitat i del seu personal i alumnat.

Crec que per a posar-te al capdavant d’alguna cosa has de conéixer-la molt bé abans. Aquest és el cas d’Isaac Nebot. Encara que s’estrena aquest curs com a director, porta molts anys treballant de valent en l’Escola, la coneix com el palmell de la seua mà i sap exactament els seus punts forts i les seues necessitats. Sé, per experiència, que les reivindicarà com ningú. També estic convençut que a l’Escola li espera un futur prometedor amb ell als comandaments i, per descomptat, amb el gran equip que té al costat, fonamental perquè el projecte tire endavant. Saben que des de l’Ajuntament tenen tot el nostre suport. Per molts èxits. Feliços 18, Escal!

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló