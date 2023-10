La Diputació no és la caixa d’estalvis

En temps d’incertesa, les institucions públiques han d’orientar els seus recursos econòmics cap al benestar de la gent. En el PSPV sempre ho hem cregut així. En canvi, aquest no sembla ser el camí triat pels actuals inquilins de la Diputació de Castelló, en mans del PP. Només cal analitzar el rerefons de les últimes declaracions de la vicepresidenta de Marta Barrachina (perquè ella prefereix amagar-se, com fa amb Marie Claire i la ceràmica) en les quals acusa el Partit Socialista, atenció, de «dilapidar» els romanents de la casa. Senyora María Ángeles Pallarés, la Diputació no és una caixa d’estalvis, és una institució compromesa amb la ciutadania. Si vosté prefereix que estiguen agafant pols en un banc en lloc d’ajudar als seus veïns i veïnes, està clar que no està preparada per al càrrec.

Reactivar la província

Tant Barrachina com Pallarés saben perfectament on es van invertir els recursos de la Diputació. En 2020, una pandèmia va assetjar el món i els governs van haver de fer-hi front des de múltiples flancs. Ens va tocar reactivar la província i vam mobilitzar tots els recursos possibles, amb els vots a favor del PP, per cert, perquè les famílies i les empreses tiraren endavant. Des del fons covid per a adquirir material fins als plans Resistir i Parèntesi per a protegir l’ocupació, o les ajudes a l’oci nocturn, els programes Reactivem Obres i Empreses i el reforçament del fons de cooperació. Què haguera fet el PP davant tot això? I amb els efectes devastadors de Glòria i Filomena? Podem dir amb el cap ben alt que ens hem deixat la pell per la província en els pitjors moments. D’altres no hagueren fet el mateix.

El PP no està a l’altura de la Diputació, ni abans ni ara. És, a més, desconcertant vore la manca de coherència del PP, que, tot i cridar als quatre vents que no tenen diners, van optar, en la seua primera decisió, per augmentar els sous dels principals càrrecs i assessors. Aquest teatre mereix un premi Razzie a la mediocritat política. Les seues decisions revelen les seues prioritats i, com veiem, primen els interessos personals per damunt dels col·lectius.

Demanem que siguen seriosos, es deixen el cric de costat i gestionen, que és el que se’ls demana.

Diputada provincial del PSPV