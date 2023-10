Qui sembra vents recull tempestats. Qui sembra el terror porta el terrorisme. L’assassinat de civils innocents i també opositors cultiva el terror: sinònim de mort, de desgracia, de misèria, de injustícia. El terrorisme és posterior a actes de injustícia, misèria i desgràcia, com poden ser la usurpació i ocupació de terres per la força, la negació de drets fonamentals. Aplicar diferent vara de mesurar a les víctimes, o la diàspora, o l’exili d’un poble. La persona o institució que imposa terror en les seues actuacions per motius econòmics, polítics, o religiosos, és per definició un terrorista. Els dirigents polítics, econòmics o religiosos involucrats en una situació prèviament creada, són els culpables. Mai les víctimes d’eixe o de l’altre grup o poble.

Si un Estat que s’anomena a ell mateix com a democràtic, utilitza el terror com arma política, deixa de ser democràtic. Si la força utilitzada és desproporcionada, arbitraria o indiscriminada, menyspreant els danys entre la població civil, són actes de lesa humanitat. Usar el terror contra terror, justifica i atorga eixe mateix dret als que ell anomena terroristes. Brian Jenkins, analista del fenomen terrorista, va afirmar que «dir que algú és terrorista depèn sobretot del nostre punt de vista polític» –si són dels nostres no seran mai terroristes--. Des de el immens dolor de les víctimes, es difícil, per no dir impossible, manifestar compassió ni impartir justícia. El dolor i la impotència justificada de les víctimes, demana comprensiblement venjança i iniquitat. Per eixe motiu l’Estat te que estar per damunt dels sentiments personals i mai deu posar-se al nivell dels vàndals terroristes, per que aleshores, les víctimes i verducs se intercanvien.

ETA

Potser un exemple proper aclarirà la reflexió sobre la injusta actuació terrorista de l’Estat. Imagineu-vos que l’Estat espanyol, arran d’una situació similar per qualsevol atemptat brutal d’ETA, haguera reaccionat amb una venjança sense límits contra els terroristes arrasant Euskadi; o que haguera considerat a tots els bascos col·laboradors de ETA si no abandonaven les seues llars, ETA no haguera desaparegut, i la ferida encara la sofriríem tots. El setge d’un territori o una ciutat per tal de vèncer l’adversari, privar a la societat civil no combatent de menjar, aigua, medicaments, asistencia sanitària i demés coses necessàries, un delicte i una inutilitat. Incrementar el dolor de la societat assetjada amb accions violentes indiscriminades i inhumanes, supose una acció cruel, desmesurada, inhumana: un crim de lesa humanitat que sacrifica inútilment a una població civil innocent. Si la solució es ull per ull i dent per dent, de ben segur que acabaran tots cecs o sense dents. Parafrasejant la cançó de Lluís Llac «venim del nord venim del sud» se podria dir que si la justícia es sagnant serà en vergonya de la sang vesada.