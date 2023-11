En defensa de España

Ayer fui testigo en el Congreso de los Diputados de un momento histórico para España: la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor como heredera al trono al cumplir 18 años. Pero, mientras esto ocurría, justo a su lado, paradójicamente, estaba el mayor traidor de España: Pedro Sánchez. Un presidente del Gobierno en funciones que está dispuesto a pisotear la Carta Magna y a humillar a España y a los españoles. Un Gobierno vergonzoso que hace dos días se reunía en Bruselas con Puigdemont, un delincuente fugado de la justicia española, a quien llamó de forma reverencial president. No puede ser más humillante todo. Vox va a defender España y a los españoles, para eso hemos venido. Este domingo más de 100.000 personas dijimos no a la amnistía como paso previo a un referéndum de autodeterminación y sí a la unidad de España.

No podemos olvidar lo ocurrido el 1 de octubre de 2017: un golpe de Estado desde la Generalitat de Cataluña. Y lo que Sánchez pretende con la amnistía es otro golpe de Estado, pero ahora, desde la Moncloa, con el único y miserable objetivo de mantenerse en el poder. Sánchez es un político corrupto que pretende amnistiar a otros políticos para que le den sus votos. No lo permitiremos.

El presidente más manipulador

España, su unidad, sus leyes, las libertades y la igualdad de todos están amenazadas por el presidente más manipulador y mentiroso de nuestra historia. Por eso, advertimos al socio de Bildu (amigos de los terroristas de ETA); de los separatistas; de los independentistas; de la extrema izquierda comunista que ha permitido con sus leyes rebajar penas y excarcelar a violadores… , al enemigo del interés de España y de los españoles, que si da por rotas la Constitución y las leyes de España, si otorga la amnistía, deberá responder ante todos los españoles.

El autócrata Sánchez no va a pasar por encima de nosotros, no va a pisotear a los españoles, no va a humillar más a España; Vox está aquí para defenderla y protegerla. Nos tendrán enfrente siempre en las instituciones, en los tribunales y en la calle. Este es un asunto que nos incumbe a todos y todos tenemos que poner de nuestra parte para proteger de sus enemigos a esta gran Nación que es España. ¡Viva España!

Diputado por Castellón