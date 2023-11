No era poca memòria

Fa un parell de setmanes, després que Compromís diguérem que al.legaríem i ens oposaríem a la instal.lació d’una benzinera al barri de Rafalafena, l’alcaldessa de Castelló feia unes declaracions referint-se a nosaltres dient que no sabia si teníem «poca memòria o poca vergonya», més enllà que una primera edil que representa a tota una ciutat, hauria de ser molt més correcta en les seues declaracions i formes, i Begoña Carrasco en massa ocasions no ho és, més enllà d’açò, la veritat acaba eixint a la llum i les mentides tenen les cames curtes.

Quan el govern del Partit Popular es va assabentar que estava tramitant l’obertura d’una benzinera al barri de Rafalafena, es va llançar en tromba a acusar a l’anterior govern de tots els mals, van arribar a dir que ho havíem aprovat nosaltres, però clar la gent no és tonta i si ja està aprovat, perquè fas ara una consulta pública?

La cosa no quadrava, i la setmana passada el PP ja no va poder amagar més temps l’informe de compatibilitat urbanística que autoritzava la instal.lació de la benzinera, i en eixe moment, vam poder comprovar i demostrar que va ser Sergio Toledo Llorens, el primer tinent d’alcalde de Begoña Carrasco qui va signar la compatibilitat urbanística per posar una gasolinera.

El pla sí que valia

A més també la setmana passada el govern, que havia creat el problema, denegava l’autorització, i ens alegrem, això sí, ho feia amb el reglament i el Pla General que havíem aprovat l’Acord de Fadrell, per tant, el pla sí que valia per dir no a la gasolinera i el problema és que el regidor d’urbanisme del PP va signar la compatibilitat.

Evidentment, tot açò el PP ho sabia des del primer moment, no era una qüestió de poca memòria enganyar i mentir de forma intencionada a tot el barri de Rafalafena i a la ciutat de Castelló, era simplement una qüestió de no tenir cap tipus de vergonya.

Per sort per la ciutat, Compromís som una oposició responsable i a pesar d’un PP mentider, nosaltres donarem suport a les iniciatives i procediments judicials per impedir que es fique una benzinera dins de la ciutat, perquè això vol Compromís i això vol el veïnat.

Portaveu de Compromís Ajuntament de Castelló