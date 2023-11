No a Arada Solar

El canvi climàtic posa en greu perill els ecosistemes i la biodiversitat. Minimitzar-lo i combatre els seus efectes és responsabilitat de tots; d’administracions, empreses i ciutadania, perquè ens va el futur en esta lluita.

És clar que un canvi en la generació de l’energia és una de les coses més importants que podem fer. Noves formes de produir energia més respectuoses amb el nostre entorn i que, a més a més, poden produir-se als nostres pobles. Però, garantir la producció d’energia neta ha de ser compatible amb una ordenació del territori dels nostres termes i ha de garantir un desenvolupament sostenible, social, econòmic i mediambiental.

Al meu poble, la Vall d’Uixó, i als pobles veïns de Xilxes i Moncofa, ens ha rebentat al nas un problema. Un projecte de fora, amb capital d’una empresa noruega, que ha demanat instal·lar-se al nostre territori, ocupant un terreny productiu agrícola i industrial i entrant en conflicte en altre projecte d’industrialització que, a més de ser declarat de màxim interés per la Generalitat Valenciana, ve a crear llocs de treball (i sostres amb creació d’energia fotovoltaica).

Un macroprojecte, Arada Solar, que ocupa 382 hectàrees de molt alt valor agrològic. Una zona agrícola en producció. Projectes com este no deuen vindré a ficar-li la puntilla al sector. No podem canviar la sobirania alimentària per la producció d’energia, per més verda que siga, i menys quan serà gestionada com una mercaderia. No estem parlant de crear energia verda perquè la utilitzem els veïns. Parlem de vendre-la al millor postor.

Llocs de treball

Perdrem la biodiversitat, l’agricultura, el nostre entorn i l’oportunitat de crear llocs de treball industrial --per destruir d’agrícoles--, i ni tan sols guanyarem electricitat perquè se n’anirà lluny de la Vall. Necessitem energies renovables, però les necessitem properes i dimensionades, compatibles amb els usos agrícoles i amb els projectes de futur dels nostres pobles, i que siguen aprofitades pels nostres veïns.

Des de Compromís per la Vall, per Moncofa i per Xilxes ho tenim clar, continuarem treballant per una transició energètica sostenible i pròxima a la nostra gent. Diem no a Arada Solar. No a una transformació energètica que ve del petroli i va cap a la desfeta del territori.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de la Vall d’Uixó