El empleo es prioritario

El empleo es nuestra prioridad. No hay mejor política social que la generación de puestos de trabajo, y por eso he mantenido diversas reuniones con diferentes colectivos para, de la mano, sentar las bases y crear el contexto que nos permita afrontar el reto de generar puestos de trabajo y riqueza en nuestra ciudad.

No es que sea importante, que lo es. Es que además, es urgente. Los últimos datos conocidos en materia de empleo están haciendo saltar todas las alarmas. El coste de la vida no deja de crecer, a razón de un 3,5% anual… de manera que cada día es más caro y más prohibitivo simplemente llenar la cesta de la compra o el depósito del coche. Y no solo eso, estamos muy preocupados por la situación económica del país y de la provincia. Los últimos datos alertan del aumento del paro en Castellón en 6.400 personas en un año y ya hay 13.800 hogares con todos sus miembros desocupados como consecuencia de la grave crisis del sector azulejero con muchos trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y el retroceso de la agricultura.

No, desde luego que no es momento de quedarse quietos. Y por eso esta misma semana me he reunido con los representantes de la CEV, la federación de autónomos ATA, la presidenta de la Cámara de Comercio o con el presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC). El objetivo de todas ellas ha sido claro e inequívoco: escuchar su radiografía sobre cuál es la situación que se vive en el plano económico y social bajo su punto de vista y, sobre todo, trabajar en la puesta en marcha de soluciones, ya sea en el plano local o en el plano supramunicipal, para conseguir frenar la actual sangría que hay en materia de empleo en Castellón.

El futuro de nuestra capital está en juego. Castellón está viviendo una situación de tormenta perfecta que está haciendo muy difícil poder avanzar.

Bajada de impuestos

Ya nos hemos puesto manos a la obra. De entrada, vamos a ayudar a las familias de la ciudad, con una rebaja de los impuestos, porque como siempre decimos, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los castellonenses. Ya hemos aprobado la bajada del IBI, que ayudará a las familias y a los autónomos a pagar menos impuestos. También vamos a reducir el impuesto de plusvalías, para que sea más fácil llevar a cabo transmisiones de bienes, y en el año 2024 también va a entrar en vigor una bonificación de la tasa de ocupación de vía pública para las 750 terrazas del sector de la hostelería que hay en nuestra ciudad.

Y también estamos trabajando en la activación de los mecanismos legales para modificar el Plan General (PG) y desarrollar suelo en la zona sur, alrededor de la estación intermodal y el puerto de Castellón. Nuestra apuesta pasa por no quedarnos atrás en esta carrera por la reindustrialización, la retención y la llegada de talento y la creación de puestos de trabajo de calidad en la capital de la Plana.

También vamos a apoyar al tejido comercial tradicional de nuestra ciudad mediante el lanzamiento de una línea de bonos comerciales valorada en 300.000 euros y que se va a poner en marcha en este mes, con el fin de favorecer el consumo en las tiendas de proximidad en el momento del año cuando más bajas son las ventas. Todo acompañado de un plan de dinamización del centro que estamos impulsando desde el pasado septiembre y que culminará en la próxima campaña de Navidad. También estamos trabajando para que nuestra ciudad amplíe su atractivo turístico, de la mano del deporte y la gastronomía, dos aspectos en los que tenemos mucho que decir y donde hay mucho margen de crecimiento.

El futuro está en juego

Es mucho el trabajo que hemos hecho en apenas cinco meses desde que llegamos al Ayuntamiento de Castellón. Pero hace falta más. Necesitamos que el Gobierno de España se implique con Castellón y que realmente apoye a la industria del azulejo, esencial para que nuestra tierra siga creciendo, en la línea de lo que sí se realiza en otros países, como Italia, competidor directo de la industria cerámica de nuestra provincia. El futuro de Castellón está en juego. Es ahora, o puede que ya sea tarde.

Alcaldesa de Castellón