El avance de la Inteligencia Artificial (IA) en los últimos años ha sido asombroso, revolucionando numerosos campos, desde el entretenimiento hasta la atención sanitaria.

Pero, a pesar todos estos avances, hay dos capacidades que se le resisten: la empatía y la creatividad. Estas dos cualidades siguen siendo exclusivamente humanas por tener unas propiedades consolidadas en las experiencias subjetivas y en la conciencia, lo que hace que, por el momento, estén fuera del alcance de la IA. La empatía es la capacidad que tiene el ser humano para conectar emocionalmente con los demás, pudiendo percibir, reconocer y comprender el sufrimiento, la felicidad o las emociones del otro. A pesar de que una inteligencia artificial pueda programarse para reconocer y responder a ciertos indicadores emocionales, la empatía genuina, la que poseemos los humanos, requiere de un entendimiento profundo de la experiencia humana. Incluso un sistema muy sofisticado de IA carece de las experiencias de vida necesarias para llegar a mostrar una empatía real. Todo lo que pueden hacer es simular, pero no sentir.

Por otro lado, la creatividad es la capacidad para generar ideas o soluciones inéditas. Aunque se pueda programar una máquina para que genere nuevas combinaciones de ideas existentes, ésta no posee una creatividad autónoma, ni innovadora, como la que poseemos los seres humanos, puesto que la creatividad no trata solo de combinar cosas, sino que implica también intuición, perspectiva y una respuesta emocional, siendo su entorno cultural determinante. Aunque la IA pueda simular ciertos aspectos de la creatividad como generar una pintura o una canción, estas creaciones son, en última instancia, producto de algoritmos, y no de una verdadera agudeza creativa. Conviene no olvidar que la IA puede tener repercusiones irreversibles en la vida humana, por lo que se debe ir con cautela. Afortunadamente, aún hay dos atributos humanos por excelencia.

*Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.com)