La llibertat va per barris

El mes passat el govern municipal anunciava un acord en el qual limitaven els usos de quatre places de la ciutat, segons ells, per garantir la convivència ciutadana i la defensa del patrimoni municipal. I un podria pensar que està bé, que l’espai públic és important cuidar-lo com també és important cuidar la convivència entre el veïnat i l’ús que es fa de l’espai públic. Ara, una lectura amb més deteniment no deixava cap lloc a dubtes, aquesta norma no busca cap convivència amb el veïnat, ni cap protecció del patrimoni municipal, el que busca, senzillament, és prohibir i eliminar la llibertat de realitzar esdeveniments d’aquells col·lectius que no són de la corda del govern de dretes que tenim a la ciutat de Castelló.

Parlar de la llibertat en campanya està molt bé, perquè que la gent puga expressar, actuar i organitzar esdeveniments, sense prohibicions, però amb responsabilitat, com considere, ho volem totes i tots. Ara, l’eslògan del Partit Popular de llibertat es trenca en mil trossos quan parlem de la llibertat dels que no pensen com ells als que el seu pensament sectari i excloent no deixa espai. Els prohibeix la llibertat d’actuar i els censura de manera arbitrària. Defensar la llibertat, però sols dels que pensen com tu serà moltes coses, però és no defensar la llibertat.

Plaça Isabel la Catòlica

La senyora Carrasco ha limitat d’una manera draconiana els usos de la plaça Isabel la Catòlica, on diferents col·lectius de la ciutat de pensaments i idees polítiques en els antípodes del Partit Popular duien a terme diferents activitats i esdeveniments.

De fet, s’ha limitat més l’ús d’aquesta plaça que altres que són Zones Acústicament Saturades, i si això li afegim que la limitació es fa sense cap informe tècnic, la pregunta és si també prohibiran tota activitat a partir de les 19.00 hores si es produix una activitat baix de ma casa que replega tantes o més queixes veïnals que la plaça Isabel la Catòlica. Ja els dic que no ho faran, i això sols demostra per un costat arbitrarietat i per altre, que per Begoña Carrasco tots els castellonencs i castellonenques no som iguals.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló