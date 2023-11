Por pura casualidad ando leyendo dos libros que vienen al caso. Uno está elaborado por un equipo de solventes historiadores dirigidos por Mercedes Cabrera: “Con luz y taquígrafos” se llama, y estudia el comportamiento parlamentario en España al final de la Restauración, entre 1913 y 1923. El otro es una soberbia novela de Miguel Delibes: “Las guerras de nuestros antepasados”, en la que, bajo la forma de un largo diálogo, el médico de un establecimiento penitenciario estudia a un penado; allí desfilan todos los horrores de la violencia rural –ese espacio tan glorificado por incautos- bajo la idea cultural de que cada generación debe tener “su” guerra. Y será la carlistada, las masacres de Marruecos o la “guerra de verdad”, esto es, la civil. Y hay una sorda extrañeza en que el más joven no disponga de su guerra. Extraña menos, pues, que Pacífico, el protagonista, se desfogue matando a un vecino. Al homicida se le coge afecto, por su extraordinaria sensibilidad compatible con una brutalidad soterrada. Y ahora es cuando me niego a establecer paralelismos estrechos con pactos y amnistías.

Antes bien, prefiero probar enseñanzas. Sea la primera que esos niveles de violencia capilar, casi más esperada que temida, han desaparecido de España, pese a los gritos de algunos de nuestros antepasados, pese a la extensión de cables de alta tensión en nuestras calles. Los españoles no queremos violencia o, si acaso, nos conformamos con la que circula entre imbéciles por las redes sociales. El azuzamiento desde palabrerías vanas, la cotidiana andanada, la profecía que se quiere autocumplir por los nostálgicos de la varonil bofetada, no cala en la población. Lo que no significa que a la mayoría le gusten algunos acuerdos. Una cosa es aceptar una inercia de siglos que comparten, como uña y carne, los nacionalistas furibundos catalanes y los furibundos nacionalistas españoles, y que se difunde por tertulias familiares y cenas de empresa, y otra considerar que las razones de cada cuál merecen el palo, el denuesto o el a mí la legión, tantas veces practicado. Eso es lo que no entienden algunas derechas ahora. Seguramente tampoco algunas izquierdas, pero la cosa es que quienes opositan con fervor guerrero, en este momento, son las derechas. Las que perdieron las Elecciones, que ahí están, a medianoche de la jornada electoral, sin que les pase el trago del brindis prematuro.

Se me dirá que es que el PSOE no había metido en su Programa la famosa amnistía. Ni falta estricta que hacía. Que para eso ya estaba Génova y Colón, que cada semana anunciaban con pirotecnia de la gruesa el fin de la patria, la amnistía y cualquier otra cosa grata a los fabricantes de barretinas. ¿Es que no les escuchaban los españoles? Claro que les escuchaban. Pero es que no quieren hacerles caso. Por poca diferencia. Así que fuera por un voto. Insisto: malo es que los cerebros privilegiados de las élites del PP, en coyunda sagaz con el músculo patriótico de Vox, no adviertan que una cosa es el desfogue de sobremesa y otra la reflexión solitaria ante la urna. Que una cosa es la mayoría del pueblo y otra las élites togadas, que no respetan la independencia del poder legislativo ni del ejecutivo; o las élites económicas que, envueltas en la bandera rojigualda,temen que los trabajadores se embrollen y quieran más derechos, o los pensionistas, o las mujeres o qué sé yo: ese turbio mundo de quejas, el mundo de los de abajo, heridos y frágiles.

Y claro que hay masas de lumpenpatriotas que confunden la vida democrática con un campeonato de fútbol y que a falta de valor para invadir Gibraltar miran a Catalunya con odio, para decir que aman cada metro de suelo español. O sea: una Catalunya desierta, lista para repoblar. Y masas honestas, acostumbradas a una identidad común presuntamente reposada y sobreentendida y que ahora se alarman por los desgañites de histéricos nacionalistas catalano-belgas. De todo hay. De todo. Pero mire usted que es que hay millones de españoles que quieren ser españoles de otra manera a como es Ayuso o los servicios secretos iraníes. O Mazón: campeón de frases huecas urgentes. Gentes que a poca tranquilidad que tengan se preguntan: ¿y entonces qué?, ¿qué promete tanto ladrido? Quizá voten a las derechas para su pueblo y hasta para su Comunidad Autónoma. Pero no le es simpático poner policías y tanques y hacienda pública en manos de tal sarta de trastornados vocingleros.

En el libro sobre el parlamentarismo se aprecia algo que, en cierto modo, es más atroz que la violencia desnuda o latente y el mirar al otro, al vecino, de reojo, y a quien negocia como traidor. Cuenta una historia muy triste porque, avisó el poeta, esto es España, y el oficio de historiador debería estar prohibido, o el de poeta, claro. Es la historia de las raíces profundas del más terrible conflicto, del fascismo hispano. Hay un sorprendente paralelismo entre los avatares políticos de los inicios del siglo XX y los actuales: el fin del bipartidismo, la necesidad de acogotar corrupciones, las dudas sobre el catalanismo –parlamento o represión-, las dificultades del movimiento obrero para emerger, la difícil tarea de reciclar las costumbres para admitir coaliciones. Pero, sobre todo: la creciente conciencia, en casi todas las fuerzas políticas, de que era necesario cambiar en profundidad la vetusta Constitución de 1876, la que había dado la mayor estabilidad y que se había podrido ante su incapacidad para adaptarse tras casi 40 años de vigencia. Cobardía de liberales y conservadores, las decentes derechas, asustados por el recuerdo de los lejanos tiempos de acción y revuelta, de Gloriosa y República. Prefirieron que la Constitución se muriera entre zarpas de dictadores antes que propiciar el cambio. Como se ha dicho de los gobernantes europeos en vísperas de la I Guerra Mundial: anduvieron “sonámbulos” hasta el precipicio, no fuera a ser cosa que detenerse les permitiera usar la cabeza para el cambio antes que las voces para el conflicto.

En esto pienso estos días en que Feijóo, que olvida fácilmente los amores de sus gentes con Vox y los de Vox con las huestes desmesuradas de falangistas y nazis, Feijóo, digo, se arroga ya, por fin, que el PP es el único partido constitucionalista de España. Y los demás seremos basura, digo yo. Pues es mucho más constitucional el pacto PSOE-Junts que esa opinión, tan excluyente, tan negacionista del principio de pluralismo –artículo1 de la Constitución-. ¿Y digo con esto que me gusta el acuerdo? Sí desde el punto de vista, precisamente, de meter en el campo constitucional el debate. Sí, desde el punto de vista de hacer normales ciertas premisas y de preparar tiempos en donde quizá sea posible buscar nuevas salidas. Y no me gustan otras cosas, lo del verificador, por ejemplo. Ni tanta necesidad de alambique, que lo vuelve ilegible para una mayoría. Pero es que la Constitución tampoco me entusiasmaba. Y la apoyé. Lo que no hizo buena parte del PP, que digo yo que estarán hartos de que se lo recordemos, pero es que eso también se cura si pidieran perdón o leyeran historia de verdad de la amada España.

En fin: a apretar los dientes, a esperar el próximo envite. Más tiempos de palabras gruesas. Más tiempo de espera. No se fíe de las frases hechas ni de las soluciones rápidas. La diferencia es que a unos el reloj le va a ir lento. Pero otros sólo aciertan con la hora dos veces al día: no se puede esperar otra de quienes tienen el reloj parado.