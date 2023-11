¿Por qué miente Carrasco?

Si el PP destaca por algo es por la falta de transparencia de sus dirigentes. Y es que estamos viendo en repetidas ocasiones cómo ocultan los ingresos que perciben. ¿Por qué mienten? ¿Qué ocultan? ¿Son de fiar quienes ocultan información de forma premeditada?

La ley de transparencia exige que los cargos políticos hagamos públicos nuestros ingresos. Además, en el Ayuntamiento de Castelló existe un acuerdo plenario de diciembre de 2010 por el que toda la corporación tenemos la obligación de publicar nuestras declaraciones de actividades y de bienes. Pero la alcaldesa, Begoña Carrasco, cree que está por encima del bien y del mal y decide, año tras año, engañar a la ciudadanía.

La contradicción es de órdago. Carrasco publica en la web municipal que ha trabajado durante 2022 como concejala de la oposición en el Ayuntamiento y como letrada en la Oficina de Víctimas del Delito de la Generalitat. Pero, sorpresa, solo declara su sueldo como concejala porque dice que desde enero de 2023 ya no trabaja como letrada. Y eso, a pesar de que desde la Secretaría del Ayuntamiento se ha especificado bien claro que la declaración de bienes debe hacer referencia a los ingresos percibidos en 2022.

Distintivo del PP

Esta falta de transparencia se ha convertido en el distintivo del PP. La alcaldesa de València, Mª José Catalá, también oculta lo que ingresó en 2022 como profesora asociada de la Universidad Internacional de Valencia, entidad, dicho sea de paso, que privatizó ella misma en 2013 cuando era consellera de Educación.

Y no son casos aislados. Feijoó y su comité de dirección (Gamarra, Bendodo, González Pons, Tellado, Bravo, Rollán, Maroto, Navarro, Arenas…) ocultaron durante año y medio sus salarios pese a lo que marca la ley. Esta opacidad permanente del Partido Popular es una falta de respeto intolerable a la ciudadanía.

¿Qué es lo que no entiende Begoña Carrasco? ¿Por qué miente? ¿Qué esconde? No maree a la ciudadanía, alcaldesa. Nosotros no queremos indagar en su vida privada. No intoxique. Lo tiene muy fácil: diga todo lo que cobró en 2022, o quizás es que hay algo que no quiere que se sepa.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló