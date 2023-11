Mi santo es el 4 de noviembre, hace justo hoy una semana. Desde hace un tiempo, nunca se me olvida esta fecha pese a mi nula afición al santoral --ni a los signos zodiacales--. Antes, de joven, era justo al contrario. Siempre me sorprendían mis abuelas, Iluminada y María Cruz, al felicitarme en persona o por teléfono. Me resultaba gracioso y, lo admito, en aquel entonces me parecía una chorrada.

Pasado el tiempo, ahora que ellas ya no están, resulta que sin la ayuda de nadie, recuerdo la efeméride. Y, por supuesto, me acuerdo de ellas y de esta pequeña anécdota. Ya de paso, dado que la fecha es muy próxima a Todos los Santos, la memoria viaja también hasta mis abuelos, Paco y Casimiro, y hacia otros seres queridos que ya no están entre nosotros. Lo normal el primero de noviembre yo lo aplazo al día cuatro.

Supongo que madurar o envejecer es, por desgracia, un poco echar de menos a cada vez más gente. Dejar de lado las bodas, bautizos y comuniones, y tener que acudir a un mayor número de entierros. El pesar va sustituyendo a la celebración.

De todos modos, qué sería de la vida sin esa constante renovación. Sin esos cambios, sin esa evolución. El inmisericorde tiempo nos aboca a volvernos incapaces con las nuevas tecnologías, a convertirnos en cascarrabias y añorar lo antiguo. No queda otra que intentar sobrellevarlo lo mejor posible y evitar que el cinismo arraigue demasiado en nuestro interior. Conservemos nuestra dignidad y no menospreciemos a los que vienen detrás --a pesar del reguetón--. También nosotros hemos apartado a la generación que nos precedía intentando acometer esa tarea de la mejor manera posible.

San Carlos Borromeo. Nada conocía de su vida antes de escribir esta columna. Por lo que leo era cardenal y sobrino del papa de su tiempo --no sé si debería entrecomillar lo de sobrino—. Participó en el Concilio de Trento y hubo un cambio en su vida a mediana edad, cuando dejó cierta disolución por un mayor orden y ascetismo. No constan milagros como tal en su haber sino una abnegación notoria durante la peste de 1576 que asoló Milán. Casi lo prefiero, la verdad. Hacer un milagro tiene para mí una consideración menor que el arriesgar la vida para ayudar a los demás. Me cae bien el santo, mi santo, además era aficionado al ajedrez, como yo.

Ganar el Nobel

En cierta forma nos parecemos: toda mi vida he mantenido una estrecha relación con los libros y, a los cuarenta decidí convertirlos en mi profesión y trabajar como editor. No, yo no espero la santificación, por supuesto, pero alabo a la gente que en plena madurez toma decisiones con la pretensión de volverse mejores, o vivir con más intensidad aquello que les hace felices. Le ha pasado a varios escritores: Andrea Camilleri o José Saramago empezaron talluditos y nada mal les fue; el segundo llegó a ganar el Nobel.

Renovarse, cambiar, requiere plantearse cosas que se dan por sabidas, realizar un esfuerzo. Pero si se intenta, se supone que es para bien; nadie le da un vuelco a su vida pensando que va a empeorar. Luego, otra cosa es que la decisión acabe siendo o no correcta, que terminemos, tal y como pretendíamos, mejor de lo que estábamos. Pero nunca lo sabremos de no intentarlo.

Nunca es fácil cambiar. El entorno a veces no lo comprende. En mi caso fue al contrario: todos se pusieron de mi lado y me apoyaron sin ambages. Así es más fácil, así cualquiera… O no. Puede que el apoyo de los demás resulte también una carga que se une a la dificultad del cambio. Pero, qué duda cabe, agradezco que estuvieran, que estén, siempre junto a mí. Como sé que hubieran estado mis abuelos, mis abuelas.

Editor de La Pajarita Roja