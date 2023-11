El darrer cap de setmana de novembre, com ve sent tradició des de fa més de 500 anys, celebrem la Fira de Sant Andreu a Cabanes. L’any 1507 la Regina Na Germana de Foix va concedir a la vila de Cabanes el privilegi de realitzar la Fira de Sant Andreu, un esdeveniment que gira al voltant de l’agricultura i la ramaderia, dos sectors productius d’important rellevància no sols al municipi de Cabanes, sinó també al conjunt de la Plana de l’Arc.

Enguany arribem a la 515 edició de la Fira, i des de l’Ajuntament de Cabanes fa mesos que treballem en la confecció d’una immillorable programació, on es mesclarà les novetats del sector agrícola i ramader, amb la gastronomia, música en directe, col·loquis i activitats familiars.

En aquesta edició de la Fira de Sant Andreu els visitants podran gaudir d’un ampli aparador de propostes per a tots els gustos, però a més a més, enguany hem apostat de manera ferma pels productors artesanals. D’aquesta manera hi haurà un ampli espai on es podrà trobar tota classe d’artesania feta a les nostres comarques, per posar en rellevància tot allò que és nostre, fomentant l’economia circular amb els productes de kilòmetre zero.

Conservar les nostres arrels i particularitats com a poble és apostar per la nostra llengua, i és per això que hem bastit una magnífica oferta cultural de concerts en valencià amb grups com Bandits i la Fusa Confusa, entre d’altres.

Tota aquesta oferta es podrà gaudir dins de la carpa instal·lada a l’espai gastronòmic, on hi haurà una àmplia representació d’empreses i companyies que formen part de la marca provincial Castelló Ruta de Sabor.

L’objectiu que tenim des de la Regidoria de Fira és apostar per la professionalització d’aquesta, convertint l’esdeveniment en una referència d’innovació per als sectors agrícola i ramader mitjançant ponències de desenvolupament local sostenible i introducció a l’agricultura regenerativa aplicable a l’ametller, l’olivera i la vinya.

Per tot això i més, vos esperem aquest proper cap de setmana, els dies 24, 25 i 26, a Cabanes!!

*Alcalde de Cabanes