Me lo ponéis muy difícil

Parece ser que no es cierto que Churchill dijera aquello de que «quien no es de izquierdas de joven no tiene corazón. Quien no es de derechas de adulto no tiene cerebro». Desde luego es muy posible que cuando uno es más joven quiera cambiar el mundo, ser un revolucionario. Y que conforme se hace mayor tenga cierta tendencia a convertirse en más conservador.

En la transición vimos cómo, aquella derecha democrática que hundía sus raíces en la dictadura de Franco, lograba refundarse en un Partido Popular en el que cabían desde liberales y conservadores demócratas, hasta la extrema derecha que comprendió que disfrazados de demócratas conseguían mucho más. En las últimas décadas, la derecha entendió que con mensajes típicos de la izquierda como son la Libertad y la Igualdad se conseguía convencer a muchos izquierdosos. Y con ello se les arrebataba el poder y, de paso, muchos derechos. Pero ahora, en los últimos años, la cosa se les ha ido de las manos. Debe ser que los gurús de la ultraderecha que les están asesorando quieren dar una vuelta de tuerca y tomar las calles. Que nunca fueron de Fraga sino que siempre han sido del pueblo, fuera quien fuera el que estaba en el gobierno. Ver manos alzadas con cánticos a la dictadura. Banderas de España, con un agujero. Muñecas hinchables. Gente rezando el rosario mientras en el fondo se oyen gritos contra la madre del presidente del Gobierno. Todos ellos mezclados en la primera fila de las vallas que defendían las sedes del PSOE. Mientras tiraban bengalas y botellines de cerveza (vacíos) a las fuerzas del orden. Me lo estáis poniendo muy difícil para que haga mi evolución a ser de derechas. Urbanista