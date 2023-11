Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, al final del 2022 en Castelló el percentatge de població nouvinguda era d’un 16,75% sobre les quasi cent setanta dos mil persones que estem empadronades a Castelló i el Grau. El percentatge disminueix un punt i mig sobre el del 2021, i cal dir que el percentatge de població nouvinguda a la nostra ciutat està per sobre de la mitjana provincial en més d’un punt i més de cinc de la mitjana de l’estat. Xifres, totes aquestes que es renovaran en 2023, que pot trobar en l’Observatori del Panell de Govern Obert de l’Ajuntament i que demostra que Castelló és una ciutat d’acollida, hospitalària i diversa, on la gent busca la seua oportunitat, i així és com ha de ser i volem que siga.

La nostra ciutat és diversa i això implica que és rica si som capaços de valorar tot allò que suposa, si valorem que som, d’on venim i tot el que la interculturalitat ens aporta, i sobretot clar, si som tolerants i encara que semble una obvietat, si rebutgem i eliminem el racisme, un racisme que existeix i que s’acarnissa amb els més vulnerables. I és que sorprén fins a quin punt ha passat desapercebuda la condemna de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Castelló, contra l’excap de l’Oficina de Tramitació de Documentació per a Ciutadans Estrangers, per rebre diners i regals a canvi de tractes de favor i agilització de tràmits, en un clar cas de racisme institucional. Terribles Els retards dels tràmits en l’oficina d’estrangeria, tenen conseqüències terribles per la població nouvinguda, des del bloqueig del compte bancari, la perduda del permís de treball, la perduda d’atenció sanitària o l’impossibilitat de poder reagrupar a la família i poder tornar a abraçar cada nit a les persones que estimes. I les màfies sense escrúpols s’aprofitaven d’aquesta situació. Tenir els recursos suficients per a donar un bon servei és imprescindible per garantir els drets bàsics de les persones, i per això Compromís hem traslladat una Declaració al ple de l’Ajuntament, perquè davant d’aquestes màfies, no podem mirar cap altre costat com si els i les nouvingudes, no foren veïnat de la nostra ciutat. Portaveu de Compromís a Castelló