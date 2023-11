La Universitat Jaume I aprova, cada any, les Línies de Govern, un document on defineix la seua acció institucional. Són molt més que una successió d’iniciatives. Són, per damunt de tot, un compromís públic davant la comunitat universitària i una rendició de comptes davant la societat per tal que puguen avaluar l’estratègia institucional per fer de l’UJI la millor universitat possible. Una estratègia amb mirada global que, per a 2024, està orientada a consolidar la fortalesa institucional de l’UJI; aprofundir en la nostra responsabilitat social com a institució pública d’educació superior i d’investigació i contribuir, de manera decidida, a la cohesió social i la vertebració territorial.Les Línies de Govern s’han elaborat tenint en compte un context novament exigent per a la Universitat i que està marcat, principalment, per tres condicionants.

En primer lloc, per la necessitat d’adaptació de l’activitat universitària als nous marcs legislatius i, molt especialment, a l’entrada en vigor de la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU). Aquesta nova legislació afecta l’estabilització i contractació de personal, comporta l’adaptació dels Estatuts i disposa una reglamentació nova pel que fa a la divulgació científica, l’extensió universitària i la cultura, entre altres. En segon, per l’absència d’un model de finançament pluriennal que ens obliga a mantenir la prudència en la planificació institucional i el caràcter reivindicatiu per a garantir, a futur, la sostenibilitat de la Universitat. Si bé és cert que el projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana contempla els mateixos recursos que en 2023 per al funcionament de la Universitat, a més de la previsió de la compensació per l’increment de sous, continuem sense disposar d’un finançament a mitjà termini que siga suficient i sostenible i que contemple criteris de repartiment actualitzats adients per a la realitat del nostre campus. I, finalment, l’acció institucional per a 2024 aprofundirà en el desplegament de les accions vinculades a l’Aliança d’Universitats Europees EDUC, un consorci integrat per vuit institucions d’educació superior de la Unió Europea, entre les quals estem nosaltres, la universitat pública de Castelló. A l’UJI aspirem que 2024 siga un any en el qual puguem consolidar les millores formatives, investigadores, d’innovació i de gestió aconseguides aquests darrers anys. Un període en el qual continuem donant resposta als reptes institucionals, socials, ambientals i econòmics que permeten un progrés responsable. Igualment, aquestes propostes enforteixen les bases de l’UJI, una universitat que aposta per l’excel·lència en la recerca i està compromesa amb la transferència de coneixement amb impacte social. També ens permetran continuar avançant cap a una universitat més internacional, socialment responsable i generadora d’oportunitats per a les persones i per al seu territori. Per a fer-ho possible, les Línies de Govern de la Universitat Jaume I per a 2024 contemplen 100 accions distribuïdes en sis àmbits estratègics. Per exemple, hem inclòs noves mesures que reforcen encara més la formació integral i en competències transversals de l’estudiantat per a facilitar la seua inserció laboral, fomentar l’emprenedoria i afavorir un aprenentatge crític i compromès amb els reptes socials. També mantenim el compromís de comptar amb una oferta acadèmica en permanent actualització, tant en estudis de grau com de màster, i ampliarem la formació dual i l’oferta de microcredencials per a facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida i el reciclatge professional. La promoció d’una recerca de qualitat, accessible i oberta en tots els àmbits del coneixement, el suport al personal que s’inicia en la carrera investigadora i el reforç a la transferència del coneixement desenvolupat en la Universitat Jaume I amb la voluntat de millorar el seu impacte social, són altres objectius prioritaris. Com a exemples d’accions en aquests àmbits, potenciarem els instituts d’investigació, com ara el nou Institut de Turisme, crearem l’Oficina de Transferència de Coneixement i un comitè assessor en innovació amb la participació d’agents externs. A més, 2024 serà l’any en el qual entrarà en funcionament el nou edifici d’investigació i transferència, s’acabaran les obres del Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals. Amb l’objectiu de tindre un campus realment sostenible, continuarem ampliant la xarxa de parcs solars per a l’autoconsum, com hem estat fent els últims anys. Uns altres objectius marcats per aquest document fan referència a la projecció internacional de la Universitat i a aprofundir en les mesures necessàries per a avançar en igualtat, inclusió i compromís cultural i lingüístic, principis rectors recollits en els nostres Estatuts. Les Línies de Govern per a 2024 són el full de ruta d’una universitat conscient de la importància d’estar permanentment adaptada a les necessitats del seu temps i de les demandes socials. Són l’exemple d’una universitat centrada en les persones i convençuda del potencial de la formació i la ciència per a garantir un futur millor. Però també són sinònim d’una acció institucional responsable, prudent i realista que actua en present i pensa a futur. Amb eixe convenciment, i conscients de la importància de sumar tots els suports possibles, des del Consell de Direcció de l’UJI també ens comprometem a treballar per a generar aliances dins i fora de la comunitat universitària perquè el projecte col·lectiu de l’UJI continue sent un referent social, acadèmic i científic. *Rectora de l’UJI i presidenta de Crue Universidades Españolas