Un 25 de noviembre más, hemos detenido nuestro calendario para salir a las calles, a las plazas, a las puertas de las instituciones, para conmemorar un día que, desde 1999, fue declarado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Resulta lamentable que todavía hoy, en pleno siglo XXI, debamos alzar la voz y conmemorar fechas como esta, pues que persista la violencia de género es un fracaso de todos que nos hace retroceder a todos como sociedad, pero lo cierto es que mientras sigamos viviendo la vergonzosa realidad que supone ir sumando mujeres víctimas de violencia machista, tendremos que seguir recordando cada 25 de noviembre.

Vivimos un drama que no para de crecer, lo que nos demuestra que no se está haciendo lo suficiente, que algo no se está haciendo bien. Porque año a año aumenta el número de mujeres y niñas víctimas de violencia y discriminación, según datos del INE el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó un 8,3% en el año 2022, hasta alcanzar las 32.644. Esa es la magnitud del problema al que nos enfrentamos, esa es la realidad social con la que convivimos, pero que no debe dejarnos impasibles.

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo y que ataca a las mujeres por el mero hecho de serlo, sin distinción de raza, lugar de nacimiento, edad o clase social y que, lamentablemente, también alcanza a sus hijos.

Conscientes de todo ello, Benicàssim hace tiempo que decidió dar un paso más y no mirar hacia otro lado, no asumir actitudes de discriminación, ni tolerar el maltrato. Optamos por ponernos del lado de las víctimas y de sus familias, con una clara determinación, lograr que nuestro municipio esté libre de violencia de género. Y con ese objetivo hace ya seis años que de manera institucional que cada día 25 de cada mes y de cada año, reivindicaríamos el 25 de noviembre, para visibilizar, concienciar, recordar y sensibilizar sobre este problema social.

Salir adelante

Con nuestro programa, Todos los 25, son 25 de noviembre, les recordamos a todas las mujeres que ni ellas ni sus hijos e hijas están solos, estamos con ellas, acompañándolas para salir adelante, para ello, les facilitamos toda la ayuda y herramientas necesarias para poderlo lograr. Trabajamos con el firme compromiso de estar del lado de las víctimas y con el objetivo de erradicar la lacra social que es la violencia de género y lo hacemos, no solo desde el ayuntamiento como institución, si no a través de esa responsabilidad colectiva que tenemos también cómo vecinas y vecinos de Benicàssim, desde el Consejo Municipal de la Mujer e Igualdad para dar visibilidad a este problema y poner voz a esta penosa realidad, concienciación de la ciudadanía desde la el convencimiento de la tan necesaria educación en valores de igualdad, real y efectiva.

Y es que la violencia de género es una de las peores violencias posibles, porque ataca en el núcleo más íntimo a quienes apenas pueden defenderse. Los números son escalofriantes y devastadores porque detrás de cada cifra, hay una vida truncada sin motivo ni razón. Solo en lo que llevamos de año han sido asesinadas por sus parejas o exparejas 52 mujeres, más que en todo el año pasado y a lo que se suma la tristeza de dejar 43 menores huérfanos, víctimas inocentes de esta lacra social. Lamentablemente, terminando estas líneas, hemos conocido otra tragedia el asesinato que otra joven mujer y su hija de tan solo 5 años.

La violencia de género existe en nuestro país y quienes pretenden diluirla en otros tipos de violencia, están haciendo un flaco favor a las víctimas. Volquémonos todos contra la violencia de género y unamos nuestro esfuerzo colectivo porque queda mucho por hacer. Mientras exista una víctima, no habremos ganado esta batalla en la que todos, sin fisuras, debemos caminar unidos para poder combatir esta forma extrema de violencia que nos avergüenza a todos cómo sociedad.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora